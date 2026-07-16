Министру образования Лисовому уже нашли замену: кто может возглавить МОН

Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) Андрей Бутенко, вероятно, будет назначен новым министром образования и науки вместо Оксена Лисового.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник.

"Следующим министром станет Бутенко", — сказал собеседник агентства.

Ранее среди возможных кандидатов называли действующего заместителя министра Николая Трофименко, однако, по словам источника, он, вероятно, не произвел впечатления на будущего премьера Сергея Корецкого.

По информации источника, из команды заместителей Лисового первый заместитель министра Евгений Кудрявец точно планирует покинуть свой пост.

Сам Бутенко является ученым и специалистом в области обеспечения качества высшего образования. С апреля 2022 года он возглавляет НАЗЯВО.

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После этого народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что основным кандидатом на пост министра образования является Андрей Бутенко. В то же время народный депутат Ярослав Железняк подтвердил, что Лисового "абсолютно точно будут менять", но отметил, что Бутенко — лишь один из кандидатов, а окончательное решение еще не принято.

Оксен Лесной занимает должность министра образования и науки с марта 2023 года. В течение 2025–2026 годов в политических кругах неоднократно появлялись сообщения о возможной замене министра, однако ранее эти слухи не подтверждались.

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Напомним, накануне народный депутат Ярослав Железняк обнародовал ориентировочный состав нового правительства, которое может быть сформировано после смены Кабинета министров. По его словам, среди возможных кадровых решений было назначение главы НАЗЯВО Андрея Бутенко на должность министра образования вместо Оксена Лисового. В то же время депутат подчеркнул, что часть кадровых решений, в частности касающихся отдельных министерств, на тот момент еще не была окончательно согласована.

15 июля Владимир Зеленский заявил, что решение в отношении исполняющего обязанности министра обороны Михаила Федорова будет принято после вечерней встречи с фракцией "Слуга народа".

После отставки правительства Юлии Свириденко 12 июля "Фокус" пообщался с политологами о причинах такого решения и его возможных последствиях.