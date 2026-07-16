Міністру освіти Лісовому вже знайшли заміну: хто може очолити МОН

Голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенка ймовірно призначать новим міністром освіти і науки замість Оксена Лісового.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власне джерело.

"Наступним міністром буде Бутенко", — сказав співрозмовник агентства.

Раніше серед можливих кандидатів називали чинного заступника міністра Миколу Трофименка, однак, за словами джерела, він, ймовірно, не справив враження на майбутнього прем'єра Сергія Корецького.

За інформацією джерела, із команди заступників Лісового перший заступник міністра Євген Кудрявець точно планує залишити посаду.

Сам Бутенко є науковцем і фахівцем у сфері забезпечення якості вищої освіти. Із квітня 2022 року він очолює НАЗЯВО.

Після цього народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що основним кандидатом на посаду міністра освіти є Андрій Бутенко. Водночас народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що Лісового "абсолютно точно будуть міняти", але зазначив, що Бутенко — лише один із кандидатів, а остаточного рішення ще не ухвалили.

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Оксен Лісовий обіймає посаду міністра освіти і науки з березня 2023 року. Протягом 2025–2026 років у політичних колах неодноразово з'являлися повідомлення про можливу заміну міністра, однак раніше ці чутки не підтверджувалися.

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Нагадаємо, напередодні народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив орієнтовний склад нового уряду, який може бути сформований після зміни Кабінету Міністрів. За його словами, серед можливих кадрових рішень було призначення голови НАЗЯВО Андрія Бутенка на посаду міністра освіти замість Оксена Лісового. Водночас депутат наголошував, що частина кадрових рішень, зокрема щодо окремих міністерств, на той момент ще не була остаточно узгоджена.

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