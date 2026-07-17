Зеленский назначил Александра Поклада временным главой СБУ, — указ

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. До этого он занимал должность первого заместителя главы СБУ.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте главы государства. Как говорится в документе № 622/2026, президент Украины Владимир Зеленский возложил временное исполнение обязанностей главы Службы безопасности Украины на Александра Поклада.

До назначения Поклад занимал должность первого заместителя председателя СБУ. Теперь он будет временно исполнять обязанности руководителя спецслужбы до принятия дальнейших кадровых решений.

Следует отметить, что документ вступает в силу со дня его публикации.

Что известно об Александре Покладе

Александр Поклад — генерал-майор СБУ, кандидат юридических наук и Герой Украины. До назначения исполняющим обязанности председателя СБУ он занимал должность первого заместителя руководителя спецслужбы, а ранее возглавлял Департамент контрразведки. Поклад руководил рядом важных контрразведывательных операций, в частности задержанием генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревали в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В 2025 году он также вошёл в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.

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В то же время новоизбранный премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство назначило Евгения Хмару временным исполняющим обязанности министра обороны Украины. До этого Хмара возглавлял Службу безопасности Украины. Андрей Сибига же будет и в дальнейшем исполнять обязанности министра иностранных дел в статусе временного руководителя. По словам Корецкого, такие решения были приняты для того, чтобы работа министерств обороны и иностранных дел продолжалась без перерывов.

До этого СМИ лишь предполагали, что исполняющим обязанности главы СБУ станет первый заместитель руководителя спецслужбы Александр Поклад, а тогдашний глава ведомства Евгений Хмара перейдет на должность министра обороны. По данным СМИ, о таких кадровых изменениях сообщили источники из окружения президента Владимира Зеленского. Также сообщалось, что Поклад уже был одним из кандидатов на пост главы СБУ после отставки Василия Малюка в начале 2026 года.