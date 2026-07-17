Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим очільником СБУ, — указ

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. До цього він працював на посаді першого заступника голови СБУ.

Відповідний указ президента оприлюднений на офіційному сайті глави держави. Як йдеться в документі №622/2026, президент України Володимир Зеленський поклав тимчасове виконання обов'язків голови Служби безпеки України на Олександра Поклада.

До призначення Поклад обіймав посаду першого заступника голови СБУ. Тепер він тимчасово виконуватиме обов'язки керівника спецслужби до ухвалення подальших кадрових рішень.

Варто зауважити, що документ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про Олександра Поклада

Олександр Поклад — генерал-майор СБУ, кандидат юридичних наук та Герой України. До призначення виконувачем обов'язків голови СБУ він був першим заступником керівника спецслужби, а раніше очолював Департамент контррозвідки. Поклад керував низкою важливих контррозвідувальних операцій, зокрема затриманням генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрювали у співпраці з російськими спецслужбами. У 2025 році він також увійшов до складу української делегації на переговорах із Росією в Стамбулі.

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Водночас новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони України. До цього Хмара очолював Службу безпеки України. Натомість Андрій Сибіга й надалі виконуватиме обов'язки міністра закордонних справ у статусі тимчасового керівника. За словами Корецького, такі рішення ухвалили, щоб робота Міністерств оборони та закордонних справ тривала без перерв.

До цього, ЗМІ лише припускали, що виконувачем обов'язків голови СБУ стане перший заступник керівника спецслужби Олександр Поклад, а тодішній очільник відомства Євгеній Хмара перейде на посаду міністра оборони. За даними медіа, про такі кадрові зміни повідомили джерела з оточення президента Володимира Зеленського. Також повідомлялося, що Поклад уже був одним із кандидатів на посаду голови СБУ після відставки Василя Малюка на початку 2026 року.