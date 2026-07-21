"Мы — другое общество": Чмут объяснил, почему в Украине не будет авторитаризма
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в Украине невозможно построить авторитарную систему, поскольку общество этого не допустит. По его словам, у украинцев иная политическая культура и традиция сопротивления.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде" от 21 июля.
Чмут сравнил политическую систему России с украинской и отметил, что в РФ действует жесткая авторитарная вертикаль, в которой нет конфликтов между ведомствами, митингов или публичных споров.
По словам Чмута, такая модель не может работать в Украине.
"Если кто-то из наших политиков думает, что может построить здесь авторитарную систему, подобную той, что существует в МВД и СБУ, — общество этого не допустит", — сказал он.
Он пояснил, что украинское общество имеет иной характер.
"Мы — другое общество. Мы — потомки казаков, мы бунтуем, протестуем, делаем революции. Мы гибнем, но не сдаемся", — заявил Чмут.
На уточняющий вопрос журналиста о том, имеет ли он в виду конкретных политиков, руководитель фонда ответил, что говорил в общем плане.
По его словам, он хотел лишь предупредить, "чтобы ни у кого не было иллюзий" относительно возможности построения в Украине авторитарной системы.
Напомним, что после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны в Киеве и других городах Украины начались акции протеста. Участники требовали восстановить Федорова в должности, уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и созвать внеочередное заседание Верховной Рады.
Инициаторы протестов, в частности Дмитрий Козятинский и Маси Найем, заявили, что ожидают от президента Владимира Зеленского кадровых решений до 24 июля. В случае невыполнения этих требований они пообещали объявить бессрочную акцию протеста.
После кадровых перестановок в Минобороны временно исполняющим обязанности министра стал Евгений Хмара, который до этого исполнял обязанности главы СБУ.