"Мы — другое общество": Чмут объяснил, почему в Украине не будет авторитаризма

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в Украине невозможно построить авторитарную систему, поскольку общество этого не допустит. По его словам, у украинцев иная политическая культура и традиция сопротивления.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде" от 21 июля.

Чмут сравнил политическую систему России с украинской и отметил, что в РФ действует жесткая авторитарная вертикаль, в которой нет конфликтов между ведомствами, митингов или публичных споров.

По словам Чмута, такая модель не может работать в Украине.

"Если кто-то из наших политиков думает, что может построить здесь авторитарную систему, подобную той, что существует в МВД и СБУ, — общество этого не допустит", — сказал он.

Он пояснил, что украинское общество имеет иной характер.

"Мы — другое общество. Мы — потомки казаков, мы бунтуем, протестуем, делаем революции. Мы гибнем, но не сдаемся", — заявил Чмут.

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На уточняющий вопрос журналиста о том, имеет ли он в виду конкретных политиков, руководитель фонда ответил, что говорил в общем плане.

По его словам, он хотел лишь предупредить, "чтобы ни у кого не было иллюзий" относительно возможности построения в Украине авторитарной системы.

Напомним, что после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны в Киеве и других городах Украины начались акции протеста. Участники требовали восстановить Федорова в должности, уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

Инициаторы протестов, в частности Дмитрий Козятинский и Маси Найем, заявили, что ожидают от президента Владимира Зеленского кадровых решений до 24 июля. В случае невыполнения этих требований они пообещали объявить бессрочную акцию протеста.

После кадровых перестановок в Минобороны временно исполняющим обязанности министра стал Евгений Хмара, который до этого исполнял обязанности главы СБУ.