"Ми інше суспільство": Чмут пояснив, чому в Україні не буде авторитаризму

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в Україні неможливо побудувати авторитарну систему, оскільки суспільство цього не дозволить. За його словами, українці мають іншу політичну культуру й традицію спротиву.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді" від 21 липня.

Чмут порівняв політичну систему Росії з українською та зазначив, що в РФ діє жорстка авторитарна вертикаль, де немає конфліктів між відомствами, мітингів чи публічних суперечок.

За словами Чмута, така модель не може працювати в Україні.

"Якщо хтось із наших політиків думає, що може побудувати тут авторитарну МВС-СБУшну систему — суспільство цього не дозволить", — сказав він.

Він пояснив, що українське суспільство має інший характер.

"Ми інше суспільство. Ми нащадки козаків, ми бунтуємо, протестуємо, робимо революції. Ми гинемо, але не прогинаємося", — заявив Чмут.

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На уточнювальне запитання журналіста, чи має він на увазі конкретних політиків, керівник фонду відповів, що говорив загалом.

За його словами, він хотів лише застерегти, "щоб ні в кого не було ілюзій" щодо можливості побудови в Україні авторитарної системи.

Нагадаємо, після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Києві та інших містах України розпочалися акції протесту. Учасники вимагали повернути Федорова на посаду, звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та провести позачергове засідання Верховної Ради.

Ініціатори протестів, зокрема Дмитро Козятинський і Масі Найєм, заявили, що очікують від президента Володимира Зеленського кадрових рішень до 24 липня. У разі невиконання цих вимог вони пообіцяли оголосити безстрокову акцію протесту.

Після кадрових змін у Міноборони тимчасовим виконувачем обов'язків міністра став Євгеній Хмара, який до цього виконував обов'язки голови СБУ.