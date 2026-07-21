КМВА пока будет возглавлять Андрей Ткачев: что о нем известно

Ткачев ранее возглавлял Департамент государственного контроля в "Укртрансбезопасности". В 2015–2021 годах занимался реформой полиции.

Распоряжение о назначении Андрея Ткачева опубликовано на сайте городской администрации Киева. Назначить нового полноправного главу должен президент своим указом.

16 июля Ткачев подписал распоряжение о временном исполнении им обязанностей главы администрации.

Обязанности начальника КМВА временно будет исполнять Андрей Ткачев Фото: КГВА

Контроль за выполнением распоряжения оставил за собой.

Андрей Ткачев ранее работал в Государственной службе безопасности на транспорте. Там он возглавлял Департамент государственного контроля. В 2015–2021 годах занимался реформой полиции. В 2022 году добровольно вступил в ряды Сил обороны.

КМВА остаётся без полноценного председателя с 16 июля, когда президент уволил Тимура Ткаченко.

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Ткаченко возглавлял столичную военную администрацию с 31 декабря 2024 года. Неоднократно вступал в публичные конфликты с мэром города, председателем КГГА Виталием Кличко. Руководители администраций обменивались публичными обвинениями в затягивании принятия и выполнения решений.

Напомним, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми уволил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, а также глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций Николая Калашника и Виталия Кима.

Еще в мае появлялись сообщения о возможном увольнении Тимура Ткаченко, но он утверждал, что это всего лишь слухи.