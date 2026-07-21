КМВА поки керуватиме Андрій Ткачов: що про нього відомо

Ткачов раніше очолював Департамент державного контролю в Укртрансбезпеці. У 2015-2021 роках займався реформою поліції.

Розпорядження про призначення Андрія Ткачова опубліковано на сайті міської влади Києва. Призначити нового повноцінного голову має президент своїм указом.

Ткачов 16 липня підписав розпорядження про тимчасове виконання ним обов'язків начальника адміністрації.

Обов'язки начальника КМВА тимчасово виконуватиме Андрій Ткачов Фото: КМВА

Контроль за виконанням розпорядження залишив за собою.

Андрій Ткачов раніше працював у Державній службі з безпеки на транспорті. Очолював там Департамент державного контролю. В 2015-2021 роках займався реформою поліції. В 2022 році добровільно долучився до Сил оборони.

КМВА залишається без повноцінного голови з 16 липня, коли президент звільнив Тимура Ткаченка.

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Ткаченко керував столичною військовою адміністрацією з 31 грудня 2024 року. Неодноразово мав публічні конфлікти з мером міста, головою КМДА Віталієм Кличком. Начальники адміністрацій обмінювалися публічними звинуваченнями в гальмуванні ухвалення і виконання рішень.

Нагадаємо, 16 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими звільнив начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, а також голів Київської та Миколаївської обласних державних адміністрацій Миколу Калашника і Віталія Кіма.

Ще у травні були повідомлення про ймовірне звільнення Тимура Ткаченко, але він стверджував, що це лише чутки.