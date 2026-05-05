Відставка голови Київської МВА: Ткаченко прокоментував інформацію ЗМІ

5 травня у ЗМІ поширилася інформація про те, що голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав заяву на звільнення, і зараз йому шукають заміну.

Сам чиновник чутки про кадрові рішення категорично спростував у своєму Telegram-каналі. За його словами, деякі ударні політичні команди мають значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які "мають нуль зв'язку з реальністю".

"А реальним проблемам приділяється набагато менше уваги. Усі зараз мають зосередитися на підготовці до складного опалювального сезону. Це стосується і посадовців КМДА всіх рівнів", — ідеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, у столиці на Подільський мостовий перехід планують витратити понад 180 млн грн, на окружну дорогу — 65 млн, на дорогу в Жуляни — ще 600 млн грн.

"Крім цього, мільярдна реконструкція дороги на лівому березі дійсно нікуди не поділася. Ось це не чутки, а дійсність. Де тут цінність стійкості? Чому це не обговорюють? До речі, а пресконференція міського голови вже відбулася?" — резюмував голова КМВА.

Говорячи про "ударну" політичну команду, Ткаченко, найімовірніше, має на увазі мера столиці Віталія Кличка, з ім'ям якого пов'язана партія "Удар". Між чиновниками є певні розбіжності.

Так, торік Кличко звинуватив Ткаченка у спробі "розбалансувати владу і знищити місцеве самоврядування", а той назвав цю заяву "дуже дивною" і сказав, що "мабуть, мер міста не в курсі, що зараз відбувається в столиці".

У квітні 2025 року відбувся суд, який стосувався конфлікту Кличка і Ткаченка та вирішував питання про повноваження мера Києва.

Минулого літа Київська міська державна адміністрація опублікувала публічне звернення до голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і звинуватила його в затягуванні з вирішенням питань оборони столиці. У відповідь Ткаченко згадав про "п'яниць і корупціонерів".

