Отставка главы Киевской ГВА: Ткаченко прокомментировал информацию СМИ

5 мая в СМИ распространилась информация о том, что глава Киевской городской военной администраиции Тимур Ткаченко написал заявление на увольнение, и сейчас ему ищут замену.

Сам чиновник слухи о кадровых решениях категорически опроверг в своем Telegram-канале. По его словам, у некоторых ударных политических команд значительный бюджет на джинсу и заказные материалы, "имеющие ноль связи с реальностью".

"А реальным проблемам уделяется гораздо меньше внимания. Все сейчас должны сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону. Это касается и должностных лиц КГГА всех уровней", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, в столице на Подольский мостовой переход планируют потратить свыше 180 млн грн, на окружную дорогу — 65 млн, на дорогу в Жуляны — еще 600 млн грн.

"Кроме этого, миллиардная реконструкция дороги на левом берегу действительно никуда не делась. Вот это не слухи, а действительность. Где здесь ценность устойчивости? Почему это не обсуждают? Кстати, а пресс-конференция городского головы уже состоялась?" — резюмировал глава КГВА.

Говоря об "ударной" политической команде, Ткаченко, скорее всего, имеет в виду мэра столицы Виталия Кличко, с именем которого связана партия "Удар". Между чиновниками есть определенные разногласия.

Так, в прошлом году Кличко обвинил Ткаченко в попытке "разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", а тот назвал это заявление "очень странным" и сказал, что "видимо, мэр города не в курсе, что сейчас происходит в столице".

В апреле 2025 года состоялся суд, который касался конфликта Кличко и Ткаченко и решал вопрос о полномочиях мэра Киева.

Прошлым летом Киевская городская государственная администрация опубликовала публичное обращение к главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко и обвинила его в затягивании с решением вопросов обороны столицы. В ответ Ткаченко вспомнил о "пьяницах и коррупционерах".

Напомним, Ткаченко заявил, что Кличко ограничивает полномочия КГВА.