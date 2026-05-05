Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГГА, — СМИ

Председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление на увольнение. Сейчас власти ищут человека на замену Тимуру Ткаченко.

О написании заявления написал канал "Новости. LIVE" со ссылкой на собственные источники. В то же время сам Ткаченко эту информацию пока не комментировал.

Он был назначен на должность 31 декабря 2024 года — он заменил на ней Сергея Попко.

Начальника Киевской городской военной администрации, в соответствии с действующим законодательством, назначает президент своим указом.

Напомним, что летом 2025 года Киевская городская государственная администрация опубликовала публичное обращение к главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко и обвинила его в затягивании с решением вопросов обороны столицы. В ответ Ткаченко вспомнил о "пьяницах и коррупционерах".

В заявлении КГГА указано, что глава КГГА с начала 2025 года не подписал почти 60 распоряжений. Распоряжения касаются помощи людям с инвалидностью, гражданам, чьи квартиры пострадали от ударов ВС РФ, а также образовательной сферы. В ответ Ткаченко заявил, что не хочет устраивать "перепалку в соцсетях" относительно якобы не подписания 60 распоряжений.

Отметим, Фокус писал о конфликте Кличко и Ткаченко, поскольку чиновники в 2025 году уже обменивались критическими заявлениями. Например, в январе глава КГВА заявил, что якобы городской голова занимается "узурпацией власти". В свою очередь Кличко заявил, что Ткаченко занимается "уничтожением местного самоуправления".

Напоминаем, в апреле 2025 года состоялся суд, который касался конфликта Кличко и Ткаченко и решал вопрос о полномочиях мэра Киева.