Тимур Ткаченко написав заяву про звільнення з посади голови КМВА, — ЗМІ

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав заяву на звільнення. Наразі влада шукає людину на заміну Тимуру Ткаченку.

Про написання заяви написав канал "Новини. LIVE" з посиланням на власні джерела. Водночас сам Ткаченко цю інформацію наразі не коментував.

Його було призначено на посаду 31 грудня 2024 року — він замінив на ній Сергія Попка.

Начальника Київської міської військової адміністрації, відповідно до чинного законодавства, призначає президент своїм указом.

Нагадаємо, що влітку 2025 року Київська міська державна адміністрація опублікувала публічне звернення до глави Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та звинуватила його у зволіканні з розв'язанням питань оборони столиці. У відповідь Ткаченко згадав про "пияків та корупціонерів".

У заяві КМДА вказано, що глава КМВА з початку 2025 року не підписав майже 60 розпоряджень. Розпорядження стосуються допомоги людям з інвалідністю, громадянам, чиї квартири постраждали від ударів ЗС РФ, а також освітньої сфери. У відповідь Ткаченко заявив, що не хоче влаштовувати "перепалку у соцмережах" щодо начебто не підписання 60 розпоряджень.

Зазначимо, Фокус писав про конфлікт Кличка і Ткаченка, оскільки посадовці у 2025 році вже обмінювались критичними заявами. Наприклад, у січні глава КМВА заявив, що начебто міський голова займається "узурпацією влади". Своєю чергою Кличко заявив, що Ткаченко займається "знищенням місцевого самоврядування".

Нагадуємо, у квітні 2025 року відбувся суд, який стосувався конфлікту Кличка та Ткаченка і розв'язував питання щодо повноважень мера Києва.