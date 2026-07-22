"Тайные переговоры" по Украине в Баку: в МИД резко отреагировали

Министерство иностранных дел Украины заявило, что якобы тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России в Баку не имеет никакого значения для реального мирного процесса. Украинская сторона не уполномочивала её участников представлять свои интересы.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, эта встреча "столь же секретна, сколь и неважна".

"Некие люди, чьи имена уже практически не появляются в результатах поиска в Google, встречаются и обсуждают что-то. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю", — сказал Тихий.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в этом месяце в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России, на которой обсуждались возможные пути завершения войны РФ против Украины. По его словам, территория Азербайджана была использована для проведения переговоров без ведома властей страны.

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Алиев также отметил, что не может комментировать содержание переговоров, поскольку представители Азербайджана в них не участвовали. По информации Bloomberg, в состав неофициальной немецкой делегации входили бывший глава аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек, а российскую сторону представляли Валерий Фадеев и Виктор Зубков.

Напомним, 7 июля было опубликовано интервью главы ГУР Кирилла Буданова, в котором он, в частности, высказался о возможных путях завершения войны. По его словам, нынешнюю эскалацию можно остановить только путём её максимального усиления, после чего, как считает Буданов, Владимир Путин согласится на мирные переговоры. Ориентировочным сроком он назвал конец 2026 года.

Кроме того, 3 июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о якобы существующем у России плане вторжения в Польшу.