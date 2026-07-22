"Таємні переговори" щодо України в Баку: у МЗС жорстко відреагували

Міністерство закордонних справ України заявило, що нібито таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії в Баку не має жодного значення для реального мирного процесу. Українська сторона не уповноважувала її учасників представляти свої інтереси.

Про це журналістам заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє “РБК-Україна”.

За його словами, ця зустріч "настільки ж таємна, наскільки неважлива".

"Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реального мирного процесу близьке до нуля", — сказав Тихий.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що цього місяця в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни РФ проти України. За його словами, територію Азербайджану використали для проведення переговорів без відома влади країни.

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Алієв також зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, оскільки представники Азербайджану в них не брали участі. За інформацією Bloomberg, до неофіційної німецької делегації входили колишній керівник апарату канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла та колишній прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Маттіас Платцек, а російську сторону представляли Валерій Фадєєв і Віктор Зубков.

Нагадаємо, 7 липня було опубліковано інтерв'ю глави ГУР Кирила Буданова, у якому він, зокрема, висловився про можливі шляхи завершення війни. За його словами, нинішню ескалацію можна зупинити лише через її максимальне посилення, після чого, як вважає Буданов, Володимир Путін погодиться на мирні переговори. Орієнтовним дедлайном він назвав кінець 2026 року.

Також 3 липня низка медіа з посиланням на власні джерела повідомила про нібито план Росії щодо вторгнення до Польщі.