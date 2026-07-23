Зеленский встретился с автором бестселлера "Я вижу, вас интересует тьма": о чем они говорили

Президент Украины провел встречу с военным и писателем Илларионом Павлюком. Речь шла о внедрении технологий в оборонную сферу.

"Илларион доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, о видении необходимых шагов для сохранения технологического преимущества над противником и о возможных вызовах на этом пути. Спасибо за предложения", — написал Владимир Зеленский в соцсетях.

Кроме того, президент отметил, что поблагодарил военного "за защиту Украины и всего украинского — во всех смыслах".

По его словам, с Павлюком обсудили дальнейшую технологизацию украинской обороны и перспективы развития оборонных технологий.

Илларион Павлюк пока не прокомментировал эту встречу. Также неизвестно, обсуждали ли президент и писатель книги.

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Эта встреча состоялась на фоне кадровых перестановок в Минобороны и Генштабе.

Илларион Павлюк — что известно

В 2015 году принимал участие в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун". С начала полномасштабного вторжения был мобилизован в одно из подразделений ГУР МО Украины. С 2023 года Павлюк проходит военную службу в Министерстве обороны Украины.

Илларион Павлюк скоро выпустит пятую книгу

Илларион Павлюк снял несколько документальных фильмов, а затем решил попробовать свои силы в качестве писателя. В 2018 году вышел его дебютный роман — "Белый пепел", детектив в стиле нуар с отсылками к повести Николая Гоголя "Вий".

В 2019 году Павлюк написал научно-фантастический роман "Танец недоумка", который вошёл в шорт-лист премии "Книга года BBC — 2019".

Уже в следующем году вышел в свет психологический триллер "Я вижу, вас интересует тьма", который также вошёл в шорт-лист премии "Книга года BBC". В 2025 году — роман "Книга Эмиля".

Несколько дней назад Илларион Павлюк заявил, что завершил работу над своей пятой книгой. Пока что автор не раскрывает её название, однако анонсировал выход новинки осенью 2026 года в издательстве "Старый Лев".

Напомним, ранее у писателя возник конфликт со скандально известной народной депутатом Марьяной Безуглой.

А украинцы подшучивали над президентом, который на фоне перестановок в правительстве стал слишком часто публиковать фото и сообщения о "содержательных встречах".