"Провел содержательную встречу": сеть взорвалась мемами о многочисленных беседах президента (фото)
Владимир Зеленский действительно провел ряд встреч после изменений в государственных структурах. Практически в каждом официальном отчете о таких событиях фигурирует фраза "провели содержательную встречу" или "провели содержательную беседу".
В конце концов украинцы в соцсетях Threads и X ответили мемами.
На снимках из кабинета президента Украины дорисовывали героев фильмов, популярных персонажей и даже его самого.
Шутка быстро разлетелась как главный вирусный тренд недели в украинском сегменте интернета. Среди мемов даже отдали дань уважения картонным плакатам, которые были главным символом митингов в Украине и в конечном итоге привели к переменам и большому количеству "содержательных встреч" президента.
Напомним, ранее героем мемов стал певец Монатик, выступивший на фестивале Atlas в костюме с голубыми цветами. Его сравнили с тортом "Барвинок".
А Владимир Зеленский довольно часто становится героем мемов. Например, когда он отправил орден Белого Орла в Польшу "Новой Почтой". Это произошло после того, как президент Кароль Навроцкий лишил его этого ордена.