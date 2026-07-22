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"Провів змістовну зустріч": мережа вибухнула мемами про численні розмови президента (фото)

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Змістовні зустрічі Зеленського стали мемом | Фото: Соцмережі

Володимир Зеленський і справді провів низку зустрічей після змін у державних структурах. Майже у кожному офіційному звіті про такі події фігурує фраза "мали змістовну зустріч" або "провели змістовну розмову".

Врешті українці у соцмережах Threads та X відповіли мемами.

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На кадрах з кабінету президенту Україні домальовували героїв фільмів, популярних персонажів та навіть його самого.

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зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем
зеленський провів змістовну зустріч мем

Жарт швидко розлетівся як головний вірусний тренд тижня в українському сегменті інтернету. Серед мемів навіть віддали шану картонкам, які були головним символом мітингів в Україні і врешті і призвели до змін та великої кліькості "змістовних зустрічей" президента.

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Володимир Зеленський знов став героєм мемів
Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше героєм мемів став співак Монатік, який виступив на фестивалі Atlas у костюмі із блакитними квітами. Його порівняли із тортом "Барвінок".

А Володимир Зеленський досить часто стає героєм мемів. Як от коли відправив орден Білого Орла до Польщі "Новою Поштою". Це сталось після того, як ордена його позбавив президент Кароль Навроцький.

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