"Провів змістовну зустріч": мережа вибухнула мемами про численні розмови президента (фото)

Володимир Зеленський і справді провів низку зустрічей після змін у державних структурах. Майже у кожному офіційному звіті про такі події фігурує фраза "мали змістовну зустріч" або "провели змістовну розмову".

Врешті українці у соцмережах Threads та X відповіли мемами.

На кадрах з кабінету президенту Україні домальовували героїв фільмів, популярних персонажів та навіть його самого.

Жарт швидко розлетівся як головний вірусний тренд тижня в українському сегменті інтернету. Серед мемів навіть віддали шану картонкам, які були головним символом мітингів в Україні і врешті і призвели до змін та великої кліькості "змістовних зустрічей" президента.

Володимир Зеленський знов став героєм мемів Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше героєм мемів став співак Монатік, який виступив на фестивалі Atlas у костюмі із блакитними квітами. Його порівняли із тортом "Барвінок".

А Володимир Зеленський досить часто стає героєм мемів. Як от коли відправив орден Білого Орла до Польщі "Новою Поштою". Це сталось після того, як ордена його позбавив президент Кароль Навроцький.