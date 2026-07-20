Образ Монатика з квітами висміяли в мережі: співак відповів (фото)

Український співак Монатик став свіжою темою для мемів у мережі після свого виступу на фестивалі Atlas у Києві цими вихідними.

Фокус зібрав реакцію українців на сценічний образ артиста, зовнішність якого на початку цього року теж активно обговорювали.

О﻿браз Монатика став мемом

Співак з’явився на публіці в темному вбранні — шортах-бермудах та жилеті з яскравими фактурними квітами насиченого синього відтінку.

У Threads українці порівняли костюм Монатика з вінком на похороні і не тільки:

"Чому це виглядає, ніби це спроба виглядати по одягу як жінка, але разом з тим таки бути ніби в чоловічому у одязі?"

"Це торт "Барвінок"".

"Це шо — ходячий вінок на похоронах? Просто жахливий несмак".

"Стиль є стиль. Але одне не розумію, нащо з його малим зростом підкреслювати, що він малий. Якщо він від цього кайфує — питань не маю, бо сам кайфонув від схожого піджаку на своєму весіллі, але я на 15 см вище за Дмитра".

"Коли мама купила нові речі і каже, що вони тобі дуже личать".

"Це що, Діма Коляденко?"

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Реакція Монатика

Сам Монатик активно відповідав хейтерам у гумористичній манері або ж наголошував, що це його рішення обирати будь-який стиль.

"О так. Я знав, що тредсерам залетить", — написав він в Instagram.

Фото: Instagram monatik_official

За словами кореспондента Фокусу, який побував на фестивалі в Києві, Монатик зі сцени сказав, що йому набридли хейтери в інтернеті і що він може одягатися і виглядати, як хоче, бо його тіло — його справа.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина Дмитра Монатика поділилася рідкісним сімейним контентом. Ірина показала, як проходить їхнє літо в Києві.

Український телеведучий Юрій Горбунов привітав з днем народження співака. Втім, їхнє спільне фото викликало хвилю обурення в українців.

Крім того, музикант розповідав, що його третій син народився в бомбосховищі через обстріл росіян.