Образ Монатика з квітами висміяли в мережі: співак відповів (фото)
Український співак Монатик став свіжою темою для мемів у мережі після свого виступу на фестивалі Atlas у Києві цими вихідними.
Фокус зібрав реакцію українців на сценічний образ артиста, зовнішність якого на початку цього року теж активно обговорювали.
Образ Монатика став мемом
Співак з’явився на публіці в темному вбранні — шортах-бермудах та жилеті з яскравими фактурними квітами насиченого синього відтінку.
У Threads українці порівняли костюм Монатика з вінком на похороні і не тільки:
- "Чому це виглядає, ніби це спроба виглядати по одягу як жінка, але разом з тим таки бути ніби в чоловічому у одязі?"
- "Це торт "Барвінок"".
- "Це шо — ходячий вінок на похоронах? Просто жахливий несмак".
- "Стиль є стиль. Але одне не розумію, нащо з його малим зростом підкреслювати, що він малий. Якщо він від цього кайфує — питань не маю, бо сам кайфонув від схожого піджаку на своєму весіллі, але я на 15 см вище за Дмитра".
- "Коли мама купила нові речі і каже, що вони тобі дуже личать".
- "Це що, Діма Коляденко?"
Реакція Монатика
Сам Монатик активно відповідав хейтерам у гумористичній манері або ж наголошував, що це його рішення обирати будь-який стиль.
"О так. Я знав, що тредсерам залетить", — написав він в Instagram.
За словами кореспондента Фокусу, який побував на фестивалі в Києві, Монатик зі сцени сказав, що йому набридли хейтери в інтернеті і що він може одягатися і виглядати, як хоче, бо його тіло — його справа.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дружина Дмитра Монатика поділилася рідкісним сімейним контентом. Ірина показала, як проходить їхнє літо в Києві.
- Український телеведучий Юрій Горбунов привітав з днем народження співака. Втім, їхнє спільне фото викликало хвилю обурення в українців.
Крім того, музикант розповідав, що його третій син народився в бомбосховищі через обстріл росіян.