Образ Монатика с цветами высмеяли в сети: певец ответил (фото)

Украинский певец Монатик стал новой темой для мемов в сети после своего выступления на фестивале Atlas в Киеве в эти выходные.

Фокус собрал отзывы украинцев о сценическом образе артиста, внешность которого в начале этого года также активно обсуждалась.

Образ Монатика стал мемом

Певец появился на публике в тёмном наряде — шортах-бермудах и жилете с яркими фактурными цветами насыщенного синего оттенка.

В Threads украинцы сравнили костюм Монатика с венком на похоронах и не только:

"Почему создается впечатление, будто это попытка выглядеть по одежде как женщина, но при этом всё же оставаться в мужской одежде?"

"Это торт "Барвинок"".

"Что это — ходячий венок на похоронах? Просто ужасная безвкусица".

"Стиль есть стиль. Но одного не понимаю: зачем при его небольшом росте подчеркивать, что он низкий? Если ему это нравится — вопросов нет, ведь я сам получил удовольствие от похожего пиджака на своей свадьбе, но я на 15 см выше Дмитрия".

"Когда мама купила новые вещи и говорит, что они тебе очень идут".

"Это что, Дима Коляденко?"

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Реакция Монатика

Сам Монатик активно отвечал хейтерам в шутливой манере или же подчеркивал, что это его право — выбирать любой стиль.

"О да. Я знал, что тредсерам залетит", — написал он в Instagram.

Фото: Instagram monatik_official

По словам корреспондента Фокуса, побывавшего на фестивале в Киеве, Монатик с сцены заявил, что ему надоели хейтеры в интернете и что он может одеваться и выглядеть так, как хочет, ведь его тело — его дело.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Супруга Дмитрия Монатика поделилась редким семейным снимком. Ирина показала, как проходит их лето в Киеве.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поздравил певца с днём рождения. Впрочем, их совместное фото вызвало волну возмущения у украинцев.

Кроме того, музыкант рассказал, что его третий сын родился в бомбоубежище из-за обстрелов со стороны россиян.