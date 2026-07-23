Зеленський зустрівся із автором бестселера "Я бачу, вас цікавить пітьма": про що говорили

Президент Україні провів зустріч із військовим та письменником Ілларіоном Павлюком. Говорили про технологізацію оборони.

"Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху. Дякую за пропозиції", — написав Володимир Зеленський в соцмережах.

Також президент зазначив, що подякував військовому "за захист України й українського – в усіх сенсах".

За його словами, з Павлюком обговорили подальшу технологізацію української оборони та перспективи розвитку оборонних технологій.

Ілларіон Павлюк наразі цю зустріч не коментував. Також не відомо, чи спілкувались президент та письменник про книги.

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Ця зустріч відбулася на тлі кадрових змін у Міноборони і Генштабі.

Ілларіон Павлюк – що відомо

У 2015 році брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону "Гарпун". Від початку повномасштабного вторгнення мобілізувався в один з підрозділів ГУР МО України. З 2023 року Павлюк проходить військову службу у Міністерстві оборони України.

Ілларіон Павлюк скоро опублікує п'яту книгу

Ілларіон Павлюк зняв кілька документальних фільмів, потім вирішив спробувати себе, як письменник. В 2018 році вийшов його дебютний роман — "Білий попіл", детектив у стилі нуар із посиланнями до повісті Миколи Гоголя "Вій".

В 2019 році Павлюк написав науково-фантастичний роман "Танець недоумка", який увійшов до короткого списку премії "Книга року BBC — 2019".

Вже наступного року вийшов друком психологічний трилер "Я бачу, вас цікавить пітьма", який також увійшов до короткого списку премії "Книга року BBC". В 2025 році – роман "Книга Еміля".

Кілька днів тому Ілларіон Павлюк заявив, що завершив роботу над своєю п'ятою книжкою. Поки що автор не розкриває її назву, однак анонсував вихід новинки восени 2026 року в Видавництві Старого Лева.

Нагадаємо, раніше у письменника був конфлікт із скандально відомою нардеп кою Мар'яною Безуглою.

А українці жартували над президентом, який на тлі змін у Уряді почав надто часто публікувати фото та повідомлення про "змістовні зустрічі".