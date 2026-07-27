Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет президента Украины Владимира Зеленского в качестве своего первого иностранного гостя. Это произойдет за день до встречи главы государства с президентом США.

На Даунинг-стрит заявили, что этот шаг подчеркивает неизменную поддержку Украины со стороны Лондона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

На данный момент известно, что лидеры встретятся на военно-морской базе Королевских военно-морских сил. Там политики расскажут, как британские программы подготовки помогают укреплять вооруженные силы Украины и приносят реальные результаты на поле боя.

По информации The Telegraph, в ходе визита Бернем также подпишет с Зеленским соглашение. Предварительно известно, что, согласно условиям соглашения, это позволит Киеву наладить массовое производство британских устройств Stone Cloak (система подавления сигнала на ударных БПЛА, предназначенная для создания помех работе российской ПВО и затруднения обнаружения техники).

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Бернем примет Зеленского в качестве первого иностранного лидера на своей должности Фото: wiki

В ходе визита лидеры также встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими и моряками, которые последние три недели провели в Великобритании, принимая участие в учениях Sea Breeze — по морской безопасности и противоминной подготовке для будущих миссий в Чёрном море.

С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, как сообщают СМИ, общая помощь Великобритании Украине составила 25 млрд фунтов (16 млрд — на военную помощь, а 5,6 млрд — на невоенную поддержку).

На Даунинг-стрит отмечают, как сообщают инсайдеры со ссылкой на представителей СМИ, что визит Зеленского в качестве первого иностранного гостя нового премьера стал "символическим сигналом преемственности британской политики в отношении Украины", и что, несмотря на смену руководства страны, курс на военную и технологическую поддержку Киева остается неизменным.

Ранее Фокус сообщал о том, как британка обратилась к премьер-министру Бернему с неожиданной просьбой. Он открыл офис в центре Манчестера, а в этом же здании на первом этаже находится ЗАГС.

Впоследствии стало известно, что Путин готовит провокацию против Бернема и НАТО. Этот шаг глава Кремля предпримет на фоне того, что Трамп будет занят вопросом Ирана.