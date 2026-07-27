До зустрічі з Трампом: новий прем'єр Британії першим прийме Зеленського, що обговорять

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прийме президента України Володимира Зеленського як свого першого іноземного гостя. Це відбудеться за день перед зустріччю глави держави з президентом США.

На Даунінг стрит заявили, що цей крок підкреслює незмінну підтримку Лондоном України. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на джерела.

Наразі відомо, що лідери зустрінуться на військово-морській базі Королівських морських сил. Там політики розкажуть, як британські програми підготовки допомагають зміцнювати збройні сили України та приносять реальні результати на полі бою.

За інформацією The Telegraph, під час візиту Бернем також підпише з Зеленським угоду. Попередньо відомо, що за умовами це дозволить Києву налагодити масове виробництво британських пристроїв Stone Cloak (система глушників сигналу на ударних БПЛА, щоб заважати роботі російської ППО та ускладнювати виявлення техніки).

Відео дня

Бернем прийме Зеленського першим іноземним лідером на своєму посту Фото: wiki

Під час візиту лідери також зустрінуться з понад 200 українськими військовими та моряками, які останні три тижні провели в Британії, беручи участь у навчаннях Sea Breeze — з морської безпеки та протимінної підготовки для майбутніх місій у Чорному морі.

Із 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, як пишуть ЗМІ, загальна підтримка Британії для України сягнула 25 млрд фунтів (16 млрд на військову допомогу, а 5,6 млрд — на невійськову підтримку).

На Даунінг-стрит додають, як цитують словами медійників інсайдери, візит Зеленського як першого іноземного гостя нового прем'єра став "символічним сигналом наступності британської політики щодо України", що попри зміну керівництва країни, курс на військову й технологічну підтримку Києва залишається незмінним.

Раніше Фокус повідомляв про те, як британка звернулася до прем'єра Бернема з неочікуваним проханням. Він відкрив офіс у центрі Манчестера, а в цій ж будівлі на першому поверсі розташований РАГС.

Згодом стало відомо, що Путін готує провокацію проти Бернема та НАТО. Цей крок глава Кремля робитиме на тлі зайнятості Трампа питанням Ірану.