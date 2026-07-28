Дело о "зарплатах в конвертах": НАБУ может готовить подозрение Арахамии, — СМИ

НАБУ и САП получили судебные постановления на взятие биологических образцов у помощника председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по делу о выплатах депутатам "зарплат в конвертах". Журналист Юрий Николов заявил, что это может свидетельствовать о подготовке предъявления подозрения Арахамии.

Об этом сообщил журналист-расследователь Юрий Николов на своем YouTube-канале.

Он сослался на информацию журналиста Михаила Ткача, который в своей колонке для "Украинской правды" написал, что за несколько дней до кадровых перестановок в правительстве НАБУ и САП получили разрешение суда на взятие биологических образцов у помощника Арахамии по делу о депутатских "конвертах".

По данным источников "Украинской правды" в политических кругах, следователи могут попытаться доказать прямую связь между выплатами "черных" зарплат депутатам и руководителем президентской фракции с помощью отпечатков на купюрах. Эту информацию издание приводит в материале о политических событиях, связанных с отставкой бывшего министра обороны Михаила Федорова.

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Комментируя эти данные, Николов заявил, что ситуация вокруг Арахамии напоминает историю с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком. По его словам, тогда перед объявлением подозрения детективы также проводили следственные действия и собирали доказательства.

По словам Николова, дело касается возможного подкупа народных депутатов путем выплаты им "чёрных" зарплат в конвертах.

"О чем идет речь? О деле, связанном с подкупом народных депутатов и выплатой им в конвертах "черных" зарплат, что фактически является коррупцией", — сказал журналист.

В конце своей колонки Михаил Ткач отметил, что информация о следственных действиях НАБУ и САП появилась одновременно с протестами и политическими изменениями в правительстве, а также распространялась в кулуарах парламента.

Напомним, 27 июля НАБУ и САП сообщили о раскрытии организованной группы, которую подозревают в присвоении более 37 млн грн пожертвований в поддержку Украины и легализации этих средств. По версии следствия, схему организовал бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины.

Также ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер "Энергоатома" получил новое подозрение по делу о масштабной коррупционной схеме на государственном предприятии. По данным НАБУ, он мог отмыть более 30 млн грн незаконно полученных средств, вложив их в элитную недвижимость, дорогие автомобили и другие предметы роскоши.