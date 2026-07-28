Справа про "зарплати в конвертах": НАБУ може готувати підозру Арахамії, — ЗМІ

НАБУ і САП отримали судові ухвали на відбір біологічних зразків у помічника голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у справі про виплати депутатам "зарплат у конвертах". Журналіст Юрій Ніколов заявив, що це може свідчити про підготовку підозри Арахамії.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов на своєму YouTube-каналі.

Він послався на інформацію журналіста Михайла Ткача, який у колонці для "Української правди" написав, що за кілька днів до кадрових змін в уряді НАБУ і САП отримали дозвіл суду на відбір біологічних зразків у помічника Арахамії у справі про депутатські "конверти".

За даними джерел "Української правди" у політичних колах, слідчі можуть намагатися довести прямий зв'язок між виплатами "чорних" зарплат депутатам і керівником президентської фракції через відбитки на купюрах. Цю інформацію видання наводить у матеріалі про політичні події навколо відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Відео дня

Коментуючи ці дані, Ніколов заявив, що ситуація навколо Арахамії нагадує історію з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. За його словами, тоді перед оголошенням підозри детективи також проводили слідчі дії та збирали докази.

За словами Ніколова, справа стосується можливого підкупу народних депутатів через виплату їм "чорних" зарплат у конвертах.

"Про що йдеться? Про справу щодо підкупу народних депутатів і виплати їм у конвертах "чорних" зарплат, що є фактично корупцією", — сказав журналіст.

Наприкінці своєї колонки Михайло Ткач зазначив, що інформація про слідчі дії НАБУ і САП з'явилася одночасно з протестами та політичними змінами в уряді, а також поширювалася в кулуарах парламенту.

Нагадаємо, 27 липня НАБУ і САП повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у заволодінні понад 37 млн грн пожертв на підтримку України та легалізації цих коштів. За версією слідства, схему організував колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України.

Також раніше повідомляли, що колишній топменеджер "Енергоатому" отримав нову підозру у справі про масштабну корупційну схему на державному підприємстві. За даними НАБУ, він міг відмити понад 30 млн грн незаконно отриманих коштів, вклавши їх в елітну нерухомість, дорогі автомобілі та інші предмети розкоші.