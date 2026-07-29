Арахамия мог приобрести "Труху" за $15–25 млн с помощью криптовалюты: Ткач раскрыл детали сделки

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может быть причастен к приобретению сети Telegram-каналов "Труха", а сумма предполагаемой сделки оценивается в 15–25 млн долларов. По словам журналиста Михаила Ткача, после возможной смены владельца каналы изменили и свою информационную политику и начали публично критиковать бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Как рассказал журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники в политических и деловых кругах, сделка по покупке сети Telegram-каналов "Труха" могла состояться в начале лета. По его словам, собеседники издания утверждают, что за приобретением ресурса якобы стоит Давид Арахамия вместе с группой близких к нему бизнесменов.

Что интересно, Ткач отметил, что после вероятной смены владельца "Труха" начала активно публиковать критические материалы о Михаиле Федорове. Он подчеркнул, что ранее эти Telegram-каналы не замечались в систематических информационных атаках ни на представителей власти, ни непосредственно на тогдашнего министра обороны.

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Более того, вокруг приобретения "Трухи" развернулась серьезная конкуренция. Так, различные источники оценивают стоимость медиаактива в пределах от 15 до 25 млн долларов, а расчет, по имеющейся информации, мог быть произведен в криптовалюте.

Кроме того, Ткач отметил, что такая сделка, если она действительно имела место, требует расследования со стороны правоохранительных органов. Он подчеркнул, что речь идет об одном из крупнейших Telegram-СМИ в Украине, а его возможное приобретение действующим политиком может вызвать вопросы относительно концентрации политического и медийного влияния.

"Интересно, как на эту сделку отреагируют правоохранительные органы. Речь идет не об обычной сделке купли-продажи, а об одном из крупнейших медиаактивов в стране, находящейся в состоянии войны. Если его действительно приобрел действующий политик, имеющий значительное влияние на государственные процессы, то это может свидетельствовать о появлении в Украине нового олигарха — в соответствии с критериями, которые ранее обсуждались в рамках политики деолигархизации", — заявил Ткач.

Кроме того, журналист заявил, что после отставки Андрея Ермака политическое влияние Давида Арахамии существенно усилилось. По информации источников "Украинской правды", именно глава президентской фракции постепенно перебирает на себя значительную часть политического влияния и становится одной из ключевых фигур в команде власти.

В частности, накануне кадровых перестановок в правительстве Арахамия и Ермак провели личную встречу, несмотря на многолетний конфликт между ними. Журналист предположил, что во время этой беседы могли обсуждаться предстоящая отставка Михаила Федорова и другие кадровые решения.

В то же время Ткач утверждает, что Арахамия и Ермак и ранее выступали против назначения Федорова главой Офиса президента. По словам источников издания, они не были заинтересованы в усилении влияния политика, который имел прямой доступ к президенту и собственное видение реформирования государственных институтов.

Кроме того, журналист заявил, что между Арахамией и Федоровым давно существует конфликт. По данным его источников, одной из причин стали изменения в сфере оборонных закупок после назначения Федорова министром обороны. Речь идет о введении более прозрачных тендерных процедур и пересмотре подходов к закупкам, из-за чего отдельные компании могли лишиться значительной прибыли.

"По информации наших источников в политических и деловых кругах, Давид Арахамия представлял интересы ряда оборонных компаний, которые после назначения Михаила Федорова министром обороны начали терять значительные средства. Речь идет о десятках, а порой и сотнях миллионов долларов. Это стало следствием внедрения более прозрачных тендерных процедур, пересмотра подходов к закупкам и изменения приоритетов в сфере вооружения. Наши собеседники утверждают, что Арахамия пытался защищать интересы этих компаний, выступая посредником в переговорах и отстаивая их позиции", — заявил Ткач.

Еще одним проявлением этого противостояния Ткач назвал публичный конфликт между председателем парламентского комитета по вопросам финансов Данилом Гетманцевым и Михаилом Федоровым. По его словам, источники связывают его с разногласиями по поводу регулирования рынка онлайн-казино и кадровых назначений в этой сфере. Журналист добавил, что активная публичная критика Федорова временно прекратилась после акций в его поддержку.

Стоит отметить, что на момент публикации Давид Арахамия публично не отреагировал на заявление журналиста Михаила Ткача о его возможной причастности к приобретению сети Telegram-каналов "Труха".

Ранее Ткач отмечал, что, по информации источников "Украинской правды", к решению об отставке Михаила Федорова мог быть причастен бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По словам журналиста, окончательное решение принимал президент Владимир Зеленский, однако на него могли повлиять рекомендации ближайшего окружения.

Кроме того, Фокус сообщал, что НАБУ и САП получили судебные разрешения на взятие биологических проб у помощника председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в рамках дела о предполагаемых "зарплатах в конвертах" для народных депутатов. Журналист Юрий Николов предположил, что такие следственные действия могут свидетельствовать о подготовке подозрения Арахамии, однако официально о его вручении правоохранители не сообщали.