Арахамія міг придбати "Труху" за $15–25 млн через криптовалюту: Ткач розкрив деталі угоди

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може бути причетним до придбання мережі Telegram-каналів "Труха", а сума ймовірної угоди оцінюється у 15–25 млн доларів. За словами журналіста Михайла Ткача, після можливої зміни власника канали змінили й свою інформаційну політику та почали публічно критикувати колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Як розповів журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела у політичних та бізнесових колах, угода з купівлі мережі Telegram-каналів "Труха" могла відбутися на початку літа. За його словами, співрозмовники видання стверджують, що за придбанням ресурсу нібито стоїть Давид Арахамія разом із групою наближених до нього бізнесменів.

Що цікаво, Ткач зазначив, що після ймовірної зміни власника "Труха" почала активно публікувати критичні матеріали про Михайла Федорова. Він наголосив, що раніше ці Telegram-канали не були помічені в систематичних інформаційних атаках ані на представників влади, ані безпосередньо на тодішнього міністра оборони.

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Ба більше, навколо придбання "Трухи" точилася серйозна конкуренція. Так, різні джерела оцінюють вартість медіаактиву в межах від 15 до 25 млн доларів, а розрахунок, за наявною інформацією, міг бути здійснений у криптовалюті.

Також Ткач звернув увагу, що така угода, якщо вона справді відбулася, потребує оцінки з боку правоохоронних органів. Він наголосив, що йдеться про один із найбільших Telegram-медіа в Україні, а його можливе придбання чинним політиком може викликати питання щодо концентрації політичного та медійного впливу.

"Цікаво, як на цю угоду відреагують правоохоронні органи. Йдеться не про звичайну купівлю-продаж, а про один із найбільших медіаактивів у країні, яка перебуває у стані війни. Якщо його справді придбав чинний політик, що має значний вплив на державні процеси, то це може свідчити про появу в Україні нового олігарха — відповідно до критеріїв, які раніше обговорювалися в межах політики деолігархізації", — заявив Ткач.

Крім цього, журналіст заявив, що після відставки Андрія Єрмака політичний вплив Давида Арахамії суттєво посилився. За інформацією джерел "Української правди", саме голова президентської фракції поступово перебирає на себе значну частину політичного впливу та стає однією з ключових фігур у владній команді.

Зокрема, напередодні кадрових змін в уряді Арахамія та Єрмак провели особисту зустріч, попри багаторічний конфлікт між ними. Журналіст припустив, що під час цієї розмови могли обговорювати майбутню відставку Михайла Федорова та інші кадрові рішення.

Водночас Ткач стверджує, що Арахамія та Єрмак і раніше виступали проти призначення Федорова керівником Офісу президента. За словами джерел видання, вони не були зацікавлені в посиленні впливу політика, який мав прямий доступ до президента та власне бачення реформування державних інституцій.

Окремо журналіст заявив, що між Арахамією та Федоровим давно існує конфлікт. За даними його джерел, однією з причин стали зміни у сфері оборонних закупівель після призначення Федорова міністром оборони. Йдеться про запровадження більш прозорих тендерних процедур і перегляд підходів до закупівель, через що окремі компанії могли втратити значні прибутки.

"За інформацією наших джерел у політичних і бізнесових колах, Давид Арахамія представляв інтереси низки оборонних компаній, які після призначення Михайла Федорова міністром оборони почали втрачати значні кошти. Йдеться про десятки, а подекуди й сотні мільйонів доларів. Це стало наслідком запровадження прозоріших тендерних процедур, перегляду підходів до закупівель та зміни пріоритетів у сфері озброєння. Наші співрозмовники стверджують, що Арахамія намагався захищати інтереси цих компаній, виступаючи посередником у переговорах та відстоюючи їхні позиції", — заявив Ткач.

Ще одним проявом цього протистояння Ткач назвав публічний конфлікт між головою парламентського комітету з питань фінансів Данилом Гетманцевим та Михайлом Федоровим. За його словами, джерела пов'язують його із розбіжностями щодо регулювання ринку онлайн-казино та кадрових призначень у цій сфері. Журналіст додав, що активна публічна критика Федорова тимчасово припинилася після акцій на його підтримку.

Варто зауважити, що станом на момент публікації Давид Арахамія публічно не відреагував на твердження журналіста Михайла Ткача щодо його можливої причетності до придбання мережі Telegram-каналів "Труха".

Раніше Ткач зазначав, що, за інформацією джерел "Української правди", до рішення про відставку Михайла Федорова міг бути причетний колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За словами журналіста, остаточне рішення ухвалював президент Володимир Зеленський, однак на нього могли впливати рекомендації найближчого оточення.

Крім того, Фокус писав, що НАБУ і САП отримали судові дозволи на відбір біологічних зразків у помічника голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у справі про ймовірні "зарплати в конвертах" для народних депутатів. Журналіст Юрій Ніколов припустив, що такі слідчі дії можуть свідчити про підготовку підозри Арахамії, однак офіційно про її вручення правоохоронці не повідомляли.