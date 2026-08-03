Вслед за Стефанишиной: Зеленский уволил еще шесть украинских послов, — указы

3 августа после обнародования указа об увольнении посла Украины в США Ольги Стефанишиной на сайте президента появился еще ряд кадровых решений, касающихся украинского дипломатического корпуса. Владимир Зеленский уволил шесть чрезвычайных и полномочных послов Украины, а также назначил нового постоянного представителя государства при ЮНЕСКО.

В частности, на сайте президента были обнародованы документы, которыми оформлены кадровые изменения в дипломатической службе Украины.

Так, указом №697/2026 президент уволил Вадима Омельченко с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, которую он занимал по совместительству с должностью Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике. В то же время указом №703/2026 глава государства назначил на этот пост Викторию Лялину-Бойко.

Кроме того, указом №698/2026 Зеленский уволил Владимира Хоманца с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Тунисской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Ливия, где он работал по совместительству.

Відео дня

Зато указом №699/2026 с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия уволен Василий Химинец.

Также президент подписал указ №700/2026 об уходе Валерия Евдокимова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан.

Еще одним указом — №701/2026 — прекращены полномочия Валерия Жовтенко, занимавшего должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике.

Отдельным документом №702/2026 Зеленский уволил Екатерину Зеленко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее-Даруссаламе, которые она также занимала по совместительству.

Зеленский уволил Стефанишину — что об этом известно

Напомним, что в этот же день президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. После этого дипломат заявила, что покинула должность по собственному желанию по личным обстоятельствам. Она поблагодарила президента за доверие и отметила, что во время работы в Вашингтоне удалось укрепить военную поддержку Украины, сохранить помощь США, несмотря на политические изменения и закрепить ее на законодательном уровне. Стефанишина также сообщила, что впоследствии отдельно прокомментирует вопросы, которые в последнее время активно обсуждались в СМИ.

Также Фокус писал, что президент Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины, а Игоря Клименко – секретарем Совета национальной безопасности и обороны. По словам главы государства, на новой должности Умеров и дальше будет координировать дипломатическое направление, переговоры с США и другими партнерами, а также вопросы обороны и завершения войны.