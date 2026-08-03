Слідом за Стефанішиною: Зеленський звільнив ще шістьох українських послів, — укази

3 серпня після оприлюднення указу про звільнення посла України у США Ольги Стефанішиної на сайті президента з'явилася ще низка кадрових рішень, що стосуються українського дипломатичного корпусу. Володимир Зеленський звільнив шістьох надзвичайних і повноважних послів України, а також призначив нового постійного представника держави при ЮНЕСКО.

Зокрема, на сайті президента оприлюднили документи, якими оформлено кадрові зміни у дипломатичній службі України.

Так, указом №697/2026 президент звільнив Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО, яку він обіймав за сумісництвом із посадою Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці. Водночас указом №703/2026 глава держави призначив на цю посаду Вікторію Ляліну-Бойко.

Крім того, указом №698/2026 Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія, де він працював за сумісництвом.

Відео дня

Натомість указом №699/2026 з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія звільнено Василя Химинця.

Також президент підписав указ №700/2026 про звільнення Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан.

Ще одним указом — №701/2026 — припинено повноваження Валерія Жовтенка, який обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці.

Окремим документом №702/2026 Зеленський звільнив Катерину Зеленко з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї-Даруссаламі, які вона також обіймала за сумісництвом.

Зеленський звільнив Стефанішину — що про це відомо

Нагадаємо, що цього ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України у США. Після цього дипломатка заявила, що залишила посаду за власним бажанням через особисті обставини. Вона подякувала президенту за довіру та зазначила, що під час роботи у Вашингтоні вдалося зміцнити військову підтримку України, зберегти допомогу США попри політичні зміни та закріпити її на законодавчому рівні. Стефанішина також повідомила, що згодом окремо прокоментує питання, які останнім часом активно обговорювалися у медіа.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський підтвердив призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, а Ігоря Клименка — секретарем Ради національної безпеки і оборони. За словами глави держави, на новій посаді Умєров і надалі координуватиме дипломатичний напрям, переговори зі США та іншими партнерами, а також питання оборони й завершення війни.