"Нажил себе столько врагов": Залужный объяснил свое громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании и генерал Валерий Залужный разъяснил свою позицию относительно озвученной им перспективы вступления Украины в НАТО. На днях он заявил, что не считает такой сценарий реалистичным.

Во время заседания дипломатического клуба в Киеве его попросили разъяснить заявление о НАТО на совещании послов. Валерий Залужный пояснил, что на самом деле является сторонником НАТО, однако считает, что Альянсу необходимы изменения, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Генерал напомнил, что в 2019 году был главным сторонником и инициатором перехода ВСУ на стандарты НАТО. Однако тогда он столкнулся с шквалом критики из-за своей позиции.

"Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах, касающихся перехода Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нажил себе столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я — за НАТО", — пояснил Залужный.

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Несмотря на благосклонное отношение к Альянсу, генерал считает, что к нему "есть много вопросов" с политической точки зрения. Украина уже применила множество видов вооружения, имеющихся у НАТО, однако в настоящее время "ресурс исчерпан", поскольку Россия уже нашла способы противодействия этому вооружению.

По словам генерала, в настоящее время НАТО придерживается "доктрины конца Второй мировой войны". Украина, напротив, в технологическом плане вырвалась вперёд.

"И теперь у НАТО нет другого выхода, кроме как перейти на совершенно иные стандарты, чтобы выработать совершенно новую доктрину. Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины", — подчеркнул Залужный.

Генерал также пояснил, что JEF (Объединенные экспедиционные силы) с политической точки зрения являются "достаточно перспективной организацией".

Напомним, 3 августа "Европейская правда" сообщила, что во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании украинских послов в Киеве Валерий Залужный заявил, что не считает реалистичным вступление Украины в НАТО. Однако в Министерстве иностранных дел заявили, что его слова были вырваны из контекста, поскольку речь там шла прежде всего о JEF, а не о НАТО.

Ранее ВСУ рассказали изданию WELT о проблемах в войсках НАТО.