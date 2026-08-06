"Нажив собі стільки ворогів": Залужний пояснив свою гучну заяву про вступ України до НАТО

Посол України у Великій Британії та генерал Валерій Залужний пояснив свою позицію щодо озвученої ним перспективи про вступ України в НАТО. Днями він казав про те, що не вважає реалістичним такий сценарій.

Під час дипломатичного клубу у Києві його попросили пояснити заяву про НАТО на нараді послів. Валерій Залужний пояснив, що насправді є прихильником НАТО, проте вважає, що Альянс потребує змін, передає агентство Інтерфакс-Україна.

Генерал нагадав, що у 2019 році був головним прихильником та реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Однак тоді зіштовхнувся із шквалом критики через свою позицію.

"Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками і цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я — за НАТО", — пояснив Залужний.

Відео дня

Попри прихильне ставлення до Альянсу, генерал вважає, що "є багато питань" до нього з політичної точки зору. Україна вже застосувала безліч озброєння, яке є у НАТО, проте наразі "ресурс вичерпано", оскільки Росія вже знайшла способи протидії цьому озброєнню.

За словами генерала, зараз НАТО перебуває "в доктрині кінця Другої світової війни". Україна навпаки — у технологічному плані вирвалася уперед.

"І тепер у НАТО немає іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України", — наголосив Залужний.

Генерал також пояснив, що JEF (Об'єднані експедиційні сили) з політичної точки зору є "досить перспективною організацією".

Нагадаємо, 3 серпня "Європейська правда" повідомила, що під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві Валерій Залужний заявив, що не вважає реалістичним вступ України до НАТО. Проте у Міністерстві закордонних справ заявили, що його слова були вихоплені з контексту, бо там передусім йшлося про JEF, а не НАТО.

Раніше ЗСУ розповіли виданню WELT про проблеми у військах НАТО.