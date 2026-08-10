Сможет ездить по Украине: суд изменил меру пресечения Ермаку "по просьбе" командиров

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения в отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, при строительстве частного коттеджного поселка под Киевом.

В сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры говорится, что 10 августа следственный судья ВАКС изменил меру пресечения, примененную к бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, расширив ограничения на его передвижение по ряду областей; другими словами, Ермаку теперь разрешено передвигаться по Украине.

Кроме того, защита просила снять с подозреваемого обязанность носить электронній браслет. Следственный судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

"10 августа 2026 года следственный судья частично удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего руководителя Офиса президента Украины, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем, в ходе строительства частного коттеджного поселка под Киевом, и изменил ранее возложенные на него процессуальные обязанности", — дословно говорится в сообщении.

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Отмечается, что предпосылкой для подачи стороной защиты ходатайства в суд стало одновременное поступление в САП и НАБУ ряда схожих по содержанию писем от командиров воинских частей в интересах подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следственный судья расширил ограничения на передвижение подозреваемого по ряду областей, необходимость выезда в которые подозреваемый обосновывал своим участием в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим — в частности, обязательство не покидать Киев и Киевскую область без разрешения детектива, прокурора и суда заменено на обязательство не покидать без такого разрешения пределы Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области.

Известно, что прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку Андрей Ермак в данном деле выступает в качестве руководителя, а не адвоката, непосредственно оказывающего правовую помощь.

Напомним, 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Основанием для поездки было названо участие в мероприятиях проекта "Адвокат+", в рамках которого он должен был оказывать правовую помощь военнослужащим. К ходатайству были приложены пять одинаковых писем от воинских частей.

В ходе этой поездки Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. Поездка состоялась после отставки министра обороны Михаила Федорова и на фоне публичного конфликта между ним и Сырским. Тогда ни Ермак, ни Сырский публично не комментировали информацию о встрече.