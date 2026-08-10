Зможе їздити по Україні: суд змінив запобіжний захід для Єрмака "на прохання" командирів

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для екскерівника Офісу президента України Андрія Єрмака, якого підозрюють в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом.

У повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сказано, що 10 серпня, слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід, застосований до колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака, розширивши обмеження на його пересування по ряду областей, іншими словами, Єрмакові тепер дозволено пересуватись Україною.

Також захист просив зняти з підозрюваного обов'язок носити електронний засіб контролю. Слідчий суддя у задоволенні цієї вимоги відмовив.

"10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників колишнього керівника Офісу президента України, підозрюваного у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, під час будівництва приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов'язки", - дослівно сказано у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що передумовою для звернення сторони захисту з клопотанням до суду стало одночасне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.

Як повідомила пресслужба Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий суддя розширив обмеження щодо пересування підозрюваного низкою областей, необхідність виїзду до яких підозрюваний обґрунтовував своєю участю у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям – зокрема, обов'язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з Києва та Київщини замінено на обов'язок не відлучатися без такого дозволу за межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області.

Відомо, що прокурор заперечував проти задоволення клопотання, адже Андрій Єрмак у проєкті керівник, а не адвокат, який безпосередньо надає правову допомогу.

Нагадаємо, 13 липня адвокат Єрмака подав клопотання про дозвіл відвідати Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Підставою для поїздки назвали участь у заходах проєкту "Адвокат+", у межах якого він мав надавати правову допомогу військовослужбовцям. До клопотання були додані п'ять однотипних листів від військових частин.

Під час цього вояжу Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній з прифронтових областей. Поїздка відбулася після відставки міністра оборони Михайла Федорова та на тлі публічного конфлікту між ним і Сирським.Тоді ж ані Єрмак, ані Сирський інформацію про зустріч публічно не коментували.