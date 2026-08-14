"Никто не отнимет у меня море": Зеленский признался, чего он хочет больше всего после войны

В беседе с американским журналистом Ником Пейтоном Уолшем из CNN президент Украины рассказал, чем он займется после того, как война с Россией наконец закончится.

Ник Пейтон Уолш беседовал с Владимиром Зеленским в Киеве. В интервью речь шла о войне, ракетах для ПВО и планах главы государства на послевоенный период. Он признался, что больше всего хочет уделить время семье, сообщает CNN.

Журналист напомнил, что Зеленский говорил о своих планах: "посидеть на пляже и выпить пива".

"Это по-прежнему ваше неизменное желание, или вы знаете, что после этого работы станет ещё больше?" — спросил Уолш.

Владимир Зеленский признался, что ему нужно немного больше времени.

"Нет, я хочу, я действительно хочу… Мне нужно немного времени. Мне нужно провести время с семьёй и у моря", — сказал он.

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Волш спросил его, скучает ли он по детям, и президент Украины признался, что "конечно, скучает". Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская воспитывают двоих детей — дочь Александру (2004 года рождения) и сына Кирилла (2013 года рождения).

"Скучаю ли я? Конечно, скучаю. И, конечно, я всегда говорю, как я их люблю. И это как… знаете, вам физически хочется их обнять. Вы должны это понимать, это огромная энергетическая поддержка", — сказал президент.

На вопрос, не боится ли он после войны остаться в украинской политике, Зеленский ответил: "Никто не может отнять у меня море. Я буду бороться за это. Я буду бороться за него. Мне это нужно".

Напомним, в интервью CNN Владимир Зеленский также заявил, что закупка в США 5 %ракет-перехватчиков для систем Patriot поможет Украине пережить зиму, а 10 % позволят полностью сбивать российские баллистические ракеты. По его словам, на данный момент Украина располагает 1% от этого количества американских ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Прикарпатье встретился с военными, ветеранами и людьми с инвалидностью, участвующими в спортивных соревнованиях "Воля к жизни".