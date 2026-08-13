Стрелял из лука и играл в теннис: Зеленский встретился с воинами и ветеранами в Франковске (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Прикарпатье встретился с военными, ветеранами и людьми с инвалидностью, участвующими в спортивных соревнованиях "Воля к жизни". Глава государства пообщался с участниками, подписал боевые знамена их бригад, а также сам присоединился к спортивным мероприятиям — стрелял из лука, играл в теннис и выполнял жим лежа.

На своей странице в Telegram Владимир Зеленский опубликовал видео с встречи и рассказал об участниках соревнований. В частности, в этом году "Воля к жизни" объединила воинов, ветеранов и людей с инвалидностью, которые с помощью спорта восстанавливают физические силы и работают над психологической реабилитацией. Участники соревнуются в восьми видах спорта, демонстрируя результаты своих тренировок и силу воли.

Во время встречи президент пообщался со спортсменами, узнал об их опыте восстановления и подписал боевые знамена подразделений. Зеленский также поблагодарил всех, кто развивает спортивную реабилитацию и помогает ветеранам возвращаться к активной жизни после службы.

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Президент не ограничился лишь общением. Он также присоединился к участникам соревнований и попробовал свои силы сразу в нескольких дисциплинах — взял в руки лук, сыграл в теннис и выполнил упражнение по жиму лежа.

"Поговорил со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад. Спасибо за такую прекрасную встречу. И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, привлекает к нему ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни", — написал президент.

Перед встречей со спортсменами Зеленский начал свой визит в Ивано-Франковскую область с почтения памяти павших защитников и защитниц Украины. Он подчеркнул, что каждый, кто отдал жизнь ради других, заслуживает памяти и благодарности.

Отдельно президент поблагодарил людей, которые создают мемориальные площадки в честь погибших военных. По его словам, такие места дают украинцам возможность прийти и просто сказать: "Спасибо". В то же время Зеленский подчеркнул, что в Украине должно появляться все больше таких площадок.

Кроме того, 12 августа Владимир Зеленский встретился с участниками Украинского молодежного форума "Молодежь действует", где заявил о подготовке изменений в НМТ. В частности, речь идет об уменьшении психологической нагрузки на выпускников, пересмотре формата тестирования и возможности повторно сдать НМТ.

Ранее Фокус сообщал , что во время визита Владимира Зеленского в Сербию болельщики местного клуба "Црвена Звезда" вывесили на трибунах оскорбительный баннер в адрес украинского президента и развернули сербские и российские флаги. Как известно, болельщики сербской команды известны своими пророссийскими взглядами, а сам клуб имеет тесные связи с Россией.