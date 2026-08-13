Стріляв із лука та грав у теніс: Зеленський зустрівся воїнами та ветеранами у Франківську (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Прикарпаття зустрівся з військовими, ветеранами та людьми з інвалідністю, які беруть участь у спортивних змаганнях "Воля до життя". Глава держави поспілкувався з учасниками, підписав бойові прапори їхніх бригад, а також сам долучився до спортивних активностей — стріляв із лука, грав у теніс і виконував жим лежачи.

На своїй сторінці у Telegram Володимир Зеленський опублікував відео із зустрічі та розповів про учасників змагань. Зокрема, цого року "Воля до життя" об’єднала воїнів, ветеранів та людей з інвалідністю, які через спорт відновлюють фізичні сили й працюють над психологічною реабілітацією. Учасники змагаються у восьми видах спорту, демонструючи результати своїх тренувань та силу волі.

Під час зустрічі президент поспілкувався зі спортсменами, дізнався про їхній досвід відновлення та підписав бойові прапори підрозділів. Зеленський також подякував усім, хто розвиває спортивну реабілітацію та допомагає ветеранам повертатися до активного життя після служби.

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Не обмежився президент лише спілкуванням. Він також приєднався до учасників змагань і випробував себе одразу в кількох дисциплінах — взяв до рук лук, зіграв у теніс та виконав вправу з жиму лежачи.

"Поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад. Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя", — написав президент.

Перед зустріччю зі спортсменами Зеленський розпочав свій візит до Івано-Франківської області з вшанування пам’яті полеглих захисників і захисниць України. Він наголосив, що кожен, хто віддав життя заради інших, заслуговує на пам’ять і вдячність.

Окремо президент подякував людям, які створюють осередки пам’яті на честь загиблих військових. За його словами, такі місця дають можливість українцям прийти та просто сказати: "Дякую". Водночас Зеленський підкреслив, що в Україні має ставати більше таких просторів.

Крім того, 12 серпня Володимир Зеленський зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму "Молодь Діє", де заявив про підготовку змін до НМТ. Зокрема, йдеться про зменшення психологічного навантаження на випускників, перегляд формату тестування та можливість повторно скласти НМТ.

Раніше Фокус писав, що під час візиту Володимира Зеленського до Сербії фанати місцевого клубу "Црвена Звезда" вивісили на трибунах образливий банер на адресу українського президента та розгорнули сербські й російські прапори. Як відомо, уболівальники сербської команди відомі проросійськими поглядами, а сам клуб має тісні зв’язки з Росією.