"У Белграді приймають нациста": сербські фанати з прапорами РФ обурились через візит Зеленського
Вболівальники сербського клубу "Црвена Звезда" обурилися через те, що український президент Володимир Зеленський прибув з візитом до їхньої країни.
Свою позицію вони висловили на банері, який вивісили на трибуні під час гри своєї команди. Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос у X.
На своєму банері фанати написали: "Поки в Белграді приймають нациста, серби стікають кров'ю на розп'ятому Косові".
Також вони дістали чимало сербських та російських прапорів.
"Црвена Звезда" є найпопулярнішим клубом Сербії. Клуб відомий своїми тісними спортивними, спонсорськими та політично-пропагандистськими зв'язками з Росією, зокрема проведенням товариських матчів із підсанкційними російськими клубами.
У жовтні 2025 року фани "Црвени" організували акцію на підтримку країни-агресора Росії перед матчем баскетбольної Євроліги.
Перед початком зустрічі їхнього клубу проти литовського "Жальгірісу", фанати якого часто підтримують українців, на домашній арені сербського клубу пролунала пісня "Росія, моя кохана" у виконанні співачки Павлини Радованович. Також під час гри на фанатській трибуні було піднято банер зі словами "Слава Росії" та прапор із перекресленим логотипом НАТО.
7-8 серпня Володимир Зеленський провів закордонний візит у Сербії, під час якого зустрівся з тамтешнім президентом Александром Вучічем.
"Також торкнулися відносин із Євросоюзом. Будемо раді, якщо шлях Сербії в ЄС прискориться. Важливо, щоб кожен народ у Європі отримував чіткий сигнал, що він Європі потрібен і що нікого не можна втратити", — зазначив Зеленський після зустрічі.
Нагадаємо, що після візиту Зеленського до Сербії з будівлі у середмісті столиці частково визнаного Косова прибрали український банер. Жовто-блакитний прапор з закликом про свободу Україні висів на споруді з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше Фокус розповідав, що ультрас "Црвени Звезди", за чутками, залучені у військові кампанії, політичне насильство, рекет та інші прояви організованої злочинності.