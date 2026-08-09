У столиці Косово прибрали гігантський український прапор: що стало причиною

З будівлі у середмісті столиці частково визнаного Косова прибрали український банер. Жовто-блакитний прапор з закликом про свободу Україні висів на споруді з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У неділю, 9 серпня, з будівлі у Приштині зняли банер з написом "Free Ukraine". Про це повідомляє видання KOHA.

Коли почалося вторгнення Росії, Косово на знак солідарності приєдналося до західних країн, які засудили дії російської держави та запровадили санкції. Також на знак підтримки українського народу у центрі міста вже чотири роки висів гігантський український прапор, який було знято у неділю.

Мер столиці Перпарім Рама зазначив, що коли Косово не поважають, столиця Приштина відповідає тим самим.

Висотники знімають банер підтримки України у Приштині Фото: скріншот

Він наголосив, що Косово відчуває солідарність з народами, які зіштовхуються з війною, насильством та переслідуваннями, утім, на його переконання жодна політика не може бути побудована на применшенні державності Косово та жертви його народу.

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Український банер у Косово Фото: з відкритих джерел

Ймовірною причиною зняття прапора, як зазначається, стала зустріч президента України з Александром Вучичем, під час якої Володимир Зеленський заявив, що не змінив своєї позиції щодо територіальної цілісності Сербії.

Косово

У лютому 2008 року парламент Косово проголосив незалежність від Сербії в односторонньому порядку. Наразі понад сто країн світу визнали суверенітет держави на Балканському півострові. Натомість Україна, а також Грузія, Молдова, Росія та деякі інші не визнають незалежність республіки.

Нагадаємо, у березні президент Сербії Олександр Вучич заявляв, що уважно стежить за військовою співпрацею Хорватії, Албанії та Косова. Белград, за його словами, готується до потенційного нападу сусідів.

Також Фокус писав, що військова безпека Сербії спростувала причетність України до спроби диверсії на "Турецькому потоці".