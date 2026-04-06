Спроба диверсії на "Турецькому потоці": розвідка Сербії спростувала причетність України (фото)

Глава Агентства військової безпеки Сербії (VBA) Джуро Йованич спростував причетність України до інциденту з використанням вибухівки біля газопроводу з Угорщиною в муніципалітеті Каніжа всього за кілька сотень метрів від "Турецького потоку".

Такою була його відповідь на заяву президента Сербії Александра Вучича про те, що 5 квітня влада виявила "вибухівку руйнівної сили" біля газопроводу, яким російський газ транспортують із країни до сусідньої Угорщини, повідомляє Politico. Йдеться про два рюкзаки з чотирма кілограмами вибухівки, уточнює Kurir.

Цими словами Йованич спростував і звинувачення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який після екстреного засідання Ради національної оборони, сказав, що сербська влада розкрила "диверсійну операцію", до якої нібито причетна Україна.

Правоохоронці знайшли чотири кілограми вибухівки

Політик укотре наголосив, що Україна "роками працювала над тим, щоб відрізати Європу від російських енергоносіїв" і становила "пряму загрозу для Угорщини", проте офіційних заяв у бік Києва не озвучував.

За інформацією Йованича, це неправда, що українці намагалися організувати змову, в якій використовували "вибухові речовини, спеціально упаковані, герметично запечатані, з детонаторами". Він розповів, що в підготовці до вчинення теракту підозрюється мігрант, який пройшов військову підготовку. Зараз його розшукують, щоб заарештувати.

Ба більше, сплив ще один несподіваний момент під час вивчення вилученої вибухівки.

"Виробник вибухівки не означає, що він також замовив або здійснив це. Маркування на вибухівці показує, що вона була виготовлена в США. "Хтось скаже, що, можливо, щось подібне влаштовують Сполучені Штати Америки в даний момент?" — сказав розвідник.

"Прилетіло" Орбану і від його опонента на майбутніх виборах Петера Мадяра. Той заявив, що Орбан, який зробив енергетичну безпеку Угорщини та запеклу ворожнечу Будапешта з Києвом наріжним каменем своєї кампанії, потенційно здатний провести операцію під чужим прапором із залученням сербських і російських акторів.

Причетність України до диверсії на "Турецькому потоці" спростували і в МЗС України.

Представник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Україна не має стосунку до історії з диверсією

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про атаку України на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік", назвавши це спробою енергетичної блокади.

Фокус також писав, що угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про припинення постачань газу в Україну, доки не буде відновлено транзит нафти з РФ нафтопроводом "Дружба".