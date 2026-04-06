Попытка диверсии на "Турецком потоке": разведка Сербии опровергла причастность Украины (фото)

Глава Агентства военной безопасности Сербии (VBA) Джуро Йованич опроверг причастность Украины к к инциденту с использованием взрывчатки возле газопровода с Венгрией в муниципалитете Канижа всего в нескольких сотнях метров от "Турецкого потока".

Таким был его ответ на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что 5 апреля власти обнаружили "взрывчатку разрушительной силы" возле газопровода, по которому российский газ транспортируется из страны в соседнюю Венгрию, сообщает Politico. Речь идет о двух рюкзаках с четырьмя килограммами взрывчатки, уточняет Kurir.

Этим словами Йованич опроверг и обвинения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после экстренного заседания Совета национальной обороны, сказал, что сербские власти раскрыли "диверсионную операцию", к которой якобы причастна Украина.

Правоохранители нашли четыре килограмма взрывчатки

Фото: Kurir

Фото: Kurir

Политик в очередной раз подчеркнул, что Украина "годами работала над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей" и представляла "прямую угрозу для Венгрии", однако официальных заявлений в сторону Киева не озвучивал.

Відео дня

По информации Йованича, это неправда, что украинцы пытались организовать заговор, в котором использовались "взрывчатые вещества, специально упакованные, герметично запечатанные, с детонаторами". Он рассказал, что в подготовке к совершению теракта подозревается мигрант, который прошел военную подготовку. Сейчас его разыскивают, чтобы арестовать.

Более того, всплыл еще один неожиданный момент при изучении изъятой взрывчатки.

"Производитель взрывчатки не означает, что он также заказал или осуществил это. Маркировка на взрывчатке показывает, что она была изготовлена ​​в США. "Кто-то скажет, что, возможно, что-то подобное устраивают Соединенные Штаты Америки в данный момент?" — сказал разведчик.

"Прилетело" Орбану и от его оппонента на предстоящих выборах Петера Мадьяра. Тот заявил, что Орбан, который сделал энергетическую безопасность Венгрии и ожесточенную вражду Будапешта с Киевом краеугольным камнем своей кампании, потенциально способен провести операцию под ложным флагом с привлечением сербских и российских актеров.

Причастность Украины в диверсии на "Турецком потоке" опровергли и в МИД Украины.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина не имеет отношения к истории с диверсией

Напомним, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об атаке Украины на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", назвав это попыткой энергетической блокады.

