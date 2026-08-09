В столице Косово убрали гигантский украинский флаг: в чем причина

Со здания в центре столицы частично признанного Косово сняли украинский баннер. Желто-голубой флаг с призывом к свободе Украины висел на сооружении с начала полномасштабного вторжения России.

В воскресенье, 9 августа, со здания в Приштине сняли баннер с надписью "Free Ukraine". Об этом сообщает издание KOHA.

Когда началось вторжение России, Косово в знак солидарности присоединилось к западным странам, которые осудили действия российского государства и ввели санкции. Также в знак поддержки украинского народа в центре города уже четыре года висел гигантский украинский флаг, который был снят в воскресенье.

Мэр столицы Перпарим Рама отметил, что когда Косово не уважают, столица Приштина отвечает тем же.

Высотники снимают баннер в поддержку Украины в Приштине Фото: скриншот

Он подчеркнул, что Косово солидарно с народами, сталкивающимися с войной, насилием и преследованиями, однако, по его убеждению, никакая политика не может строиться на умалении государственности Косово и жертв его народа.

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Украинский баннер в Косово Фото: из открытых источников

Вероятной причиной снятия флага, как отмечается, стала встреча президента Украины с Александром Вучичем, в ходе которой Владимир Зеленский заявил, что не изменил своей позиции в отношении территориальной целостности Сербии.

Косово

В феврале 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. На данный момент более ста стран мира признали суверенитет этого государства на Балканском полуострове. В то же время Украина, а также Грузия, Молдова, Россия и некоторые другие страны не признают независимость республики.

Напомним, в марте президент Сербии Александр Вучич заявлял, что внимательно следит за военным сотрудничеством Хорватии, Албании и Косово. Белград, по его словам, готовится к возможному нападению соседей.

Также Фокус сообщал, что служба военной безопасности Сербии опровергла причастность Украины к попытке диверсии на "Турецком потоке".