"В Белграде принимают нациста": сербские фанаты с флагами РФ возмутились из-за визита Зеленского

Болельщики сербского клуба "Црвена Звезда" возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в их страну.

Свою позицию они выразили на баннере, который вывесили на трибуне во время матча своей команды. Об этом сообщил журналист Эндрю Тодос в X.

На своём баннере болельщики написали: "Пока в Белграде принимают нациста, сербы истекают кровью на распятом Косово".

Кроме того, они раздобыли немало сербских и российских флагов.

Баннеры болельщиков "Црвены Звезды" Фото: X (Twitter)

"Црвена Звезда" — самый популярный клуб Сербии. Клуб известен своими тесными спортивными, спонсорскими и политико-пропагандистскими связями с Россией, в частности проведением товарищеских матчей с российскими клубами, находящимися под санкциями.

В октябре 2025 года болельщики "Црвени" организовали акцию в поддержку страны-агрессора — России — перед матчем баскетбольной Евролиги.

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Перед началом матча их клуба против литовского "Жальгириса", болельщики которого часто поддерживают украинцев, на домашней арене сербского клуба прозвучала песня "Россия, моя любимая" в исполнении певицы Павлины Радованович. Также во время игры на трибуне болельщиков был поднят баннер с надписью "Слава России" и флаг с перечеркнутым логотипом НАТО.

7–8 августа Владимир Зеленский посетил Сербию, где встретился с президентом этой страны Александром Вучичем.

"Также затронули вопрос об отношениях с Евросоюзом. Будем рады, если процесс вступления Сербии в ЕС ускорится. Важно, чтобы каждый народ в Европе получал четкий сигнал о том, что он нужен Европе и что никого нельзя потерять", — отметил Зеленский после встречи.

Напомним, что после визита Зеленского в Сербию с здания в центре столицы частично признанного Косово сняли украинский баннер. Желто-голубой флаг с призывом к свободе Украины висел на здании с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее "Фокус" сообщал, что, по слухам, ультрас "Црвена Звезда" причастны к военным операциям, политическому насилию, рэкету и другим проявлениям организованной преступности.