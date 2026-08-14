"Ніхто не забере моє море": Зеленський зізнався, чого хоче найбільше після війни

У бесіді із американським журналістом Ніком Пейтоном Волшем з CNN, президент України розповів, чим займеться після того, як війна із Росією нарешті скінчиться.

Нік Пейтон Волш говорив із Володимиром Зеленським в Києві. У інтерв'ю говорили про війну, ракети до ППО та про плани голови держави на післявоєнний час. Він зізнався, що найбільше хоче приділити час родині, повідомляє CNN.

Журналіст нагадав, що Зеленський казав про свої плани: "посидіти на пляжі та попити пива".

"Це все ще ваше незмінне бажання, чи ви знаєте, що після цього буде ще більше роботи?" — запитав Волш.

Володимир Зеленський зізнався, що йому потрібно трохи більше часу.

"Ні, я хочу, я справді хочу… мені потрібно трохи часу. Мені потрібно провести час із моєю сім'єю та з морем", — сказав він.

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Волш запитав його, чи сумує він за дітьми і президент України зізнався, що "звісно сумує". Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська виховують двох дітей — доньку Олександру (2004 року народження) та сина Кирила (2013 року народження).

"Сумую? Звісно сумую. І звісно, я завжди кажу, як я їх люблю. І це як… знаєте, вам фізично потрібно їх обійняти. Ви повинні це розуміти, це велика енергетична підтримка", — сказав президент.

На запитання, чи не боїться він після війни залишитися в українській політиці, Зеленський відповів: "Ніхто не може забрати моє море. Я буду боротися за це. Я буду боротися за нього. Мені це потрібно".

Нагадаємо, в інтерв'ю CNN Володимир Зеленський також говорив що купівля в США 5% ракет-перехоплювачів до систем Patriot допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику. За його словами, наразі Україна має 1% цієї кількості американських ракет.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Прикарпаття зустрівся з військовими, ветеранами та людьми з інвалідністю, які беруть участь у спортивних змаганнях "Воля до життя".