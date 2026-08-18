Назначение глав Минобороны и МИД: Зеленский подал Хмару и Сибигу на рассмотрение Рады, что дальше

Верховная Рада получила представление президента Владимира Зеленского о кандидатуре Евгения Хмары на пост главы Министерства обороны, сообщил спикер Руслан Стефанчук. Кроме того, Андрей Сибига был представлен в качестве кандидата на пост главы Министерства иностранных дел. Какие этапы должны пройти кандидаты на пути к утверждению?

Заявление Стефанчука относительно Хмары и Сибиги появилось на странице спикера в Facebook в 16:40 18 августа. В посте указано, что события, касающиеся кандидатов на должности, развиваются в соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады. За полчаса до появления этого поста другие народные депутаты сообщили о представлении Зеленского и, к тому же, рассказали, что будет происходить дальше в парламенте. Фокус собрал информацию об алгоритме действий Рады в отношении глав Минобороны и МИД, которые состоятся 19 августа.

О выдвижении Хмары и Сибиги написали народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, а также народные депутаты из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко. Среди прочего, Железняк сначала отметил, что 18 августа народные депутаты встретятся с обоими кандидатами, а затем заверил, что он не поддержит Хмару и будет голосовать "против". Гончаренко написал, что "Федоров еще ждет" и что происходит "фарс". Между тем Геращенко уточнила, что 19 августа все будет проходить в соответствии с парламентской процедурой: сначала кандидатуры Хмары и Сибиги обсудят в соответствующих профильных комитетах, а затем состоится голосование в сессионном зале.

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"Хмара против Федорова" — Стефанчук о представлении в Раду 18 августа "Хмара против Федорова" — Железняк о внесении законопроекта в Раду 18 августа "Хмара против Федорова" — Гончаренко о внесении законопроекта в Раду 18 августа "Хмара против Федорова" — Геращенко о представлении в Раду 18 августа

Хмара против Федорова — детали решения в Раде 19 августа

Как написала Геращенко, кандидатуры Хмары и Сибиги перед голосованием в сессионном зале будут обсуждаться в профильных комитетах. Вопрос о главе Минобороны относится к комитету ВР по обороне: в его состав входят 19 народных депутатов, из них большинство — от президентской фракции "Слуги народа". Вопрос о главе МИД — это комитет ВР по вопросам внешней политики: в его состав входят 14 народных депутатов, большинство из которых — от президентской фракции "Слуги народа". Согласно закону Украины, в профильных комитетах рассматривают кандидатов, голосуют за или против, но окончательное решение по главам Минобороны и МИД будет приниматься в сессионном зале. Кандидатам, предложенным Зеленским, необходимо набрать 226 голосов, чтобы получить назначение на должности: количество народных депутатов во фракции большинства "Слуги народа" — около 228 человек.

Отметим, что 16 июля президент Зеленский уволил предыдущего министра обороны Михаила Федорова, что вызвало волну протестов украинцев, продолжающихся уже месяц. За это время Федоров дал ряд интервью, в которых рассказал о своей работе в Минобороны. Сначала экс-чиновник говорил, что столкнулся с сопротивлением Генштаба ВСУ и тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского, а также упоминал сопротивление лобби оружейных компаний, которые противились прозрачным тендерам. В итоге вместо Сырского главнокомандующим стал Михаил Драпатый: о решении в отношении лоббистов информации нет.

Напоминаем, что 17 августа стало известно о заявлении Федорова о разработке баллистической ракеты, которая в скором времени будет нацелена на цели в РФ.