Призначення голів Міноборони та МЗС: Зеленський подав Хмару та Сибігу на розгляд Ради, що буде далі

Верховна Рада отримала подання президента Володимира Зеленського щодо Євгенія Хмари як кандидата на главу Міністерства оборони, повідомив спікер Руслан Стефанчук. Крім того, Андрія Сибігу подали як кандидата на главу Міністерства закордонних справ. Які етапи повинні пройти кандидати на шляху до затвердження?

Заява Стефанчука щодо Хмари та Сибіги з'явилась на сторінці Facebook спікера о 16:40 18 серпня. У дописі вказано, що події щодо кандидатів на посади розвиваються відповідно до Конституції та регламенту Верховної Ради. За пів години до появи цього допису інші нардепи інформували про подання Зеленського і, до всього, розповіли, що відбуватиметься далі у парламенті. Фокус зібрав інформацію про алгоритм дій Ради щодо глав Міноборони та МЗС, які відбудуться 19 серпня.

Про подання Хмари та Сибіги написав нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардепи "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко. Серед іншого, Железняк спершу зауважив, що 18 серпня нардепи зустрінуться з обома кандидатами, а далі запевнив, що він не підтримає Хмару та голосуватиме "проти". Гончаренко написав, що "Федоров ще чекає" і що відбувається "фарс". Тим часом Геращенко уточнила, що відбуватиметься 19 серпня згідно з парламентською процедурою: спершу Хмару та Сибігу обговорять у відповідних профільних комітетах, а далі відбудеться голосування у сесійній залі.

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Хмара проти Федорова — Стефанчук про подання у Раду 18 серпня Хмара проти Федорова — Железняк про подання у Раду 18 серпня Хмара проти Федорова — Гончаренко про подання у Раду 18 серпня Хмара проти Федорова — Геращенко про подання у Раду 18 серпня

Хмара проти Федорова — як прийматимуть рішення у ВР 19 серпня

Як написала Геращенко, кандидатури Хмари та Сибіги перед голосуванням у сесійній залі будуть обговорюватись у профільних комітетах. Питання глави Міноборони стосується комітету ВР з оборони: до складу входить 19 нардепів, з них більшість — від президентської фракції "Слуг народу". Питання глави МЗС — це комітет ВР з питань зовнішньої політики: до складу входить 14 нардепів, з них більшість — від президентської фракції "Слуг народу". Згідно з законом України, у профільних комітетах розглядають кандидатів, голосують за те, щоб підтримати, чи проти, але остаточне рішення щодо глав Міноборони та МЗС прийматиметься у сесійній залі. Кандидатам, запропонованих Зеленським, слід набрати 226 голосів, щоб отримати призначення на посади: кількість нардепів у фракції більшості "Слуг народу" — близько 228 осіб.

Зазначимо, 16 липня президент Зеленський звільнив попереднього міністра оборони Михайла Федорова і це викликало хвилю акцій протестів українців, які тривають вже місяць. Протягом цього часу Федоров дав низку інтерв'ю, у якій описав роботу в Міноборони. Спершу експосадовець говорив, що наштовхнувся на спротив Генштабу ЗСУ та тодішнього головнокомандувача Олександра Сирського, і також згадував спротив лобі збройних компаній, які опирались прозорим тендерам. В підсумку замість Сирського головнокомандувачем став Михайло Драпатий: про рішення щодо лобістів інформації немає.

Нагадуємо, 17 серпня стало відомо про заяву Федорова щодо розробки балістики, яка незабаром полетить по цілях у РФ.