"Комфортнее гореть в аду": нардеп объяснил, чем Верховная Рада может "помочь" украинцам

В условиях войны экономическая ситуация в Украине продолжает оставаться очень непростой, а возможности Верховной Рады по ее улучшению ограничены.

Любые документы, которые будут приняты, не способны полностью решить проблемы страны до завершения боевых действий, заявил в беседе на канале "Суперпозиция" народный депутат Украины (ОПЗЖ), член комитета по экономическому развитию Александр Колтунович:

"Экономическая политика Национального банка, макроэкономическая, высокие учетные ставки фактически обнуляют систему кредитования, бизнес и так далее. 5-7-9, а прифронтовые территории не могут получить эти средства. Вот к представителям нашей политической силы обращались из Херсонской области. Не работает для них (программа — прим. ред), потому что рискованная территория, и многие другие моменты. Потому что, что бы мы ни крутили, мы понимаем, что мы ограничены войной".

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В такой ситуации, констатирует нардеп, парламенту остается только одно:

"Как бы мы старались, не пытались помочь.., все, что мы можем, как Верховная Рада — это помочь украинцам. Я заранее извиняюсь за жесткую метафору, но комфортнее гореть в аду, да, и стране в целом, потому что война, она очень сложная и страшная. И главное — это решить это, а все остальное, ну, поверьте, рассказывать, что давайте поднимем какие-то там ставки или зарплаты, или еще что-то… Да вы остановите вообще эту всю историю, давайте мы остановим это все вместе".

Колтунович подчеркивает, что Украина столкнулась не только с серьезным экономическим кризисом. Но и демографическим, и потеряла слишком много.

"На мой взгляд, я, возможно, тоже неправильные вещи, но я скажу так: что Украина получила вот в этом десятилетии, — это ее историческое поражение. Если мы возьмем от 35 лет независимости – это историческое поражение вот для нас в том плане, сколько мы потеряли людей. Население, энергетика, у нас такие объекты, промышленный сектор и так далее. Все остальное — кто виноват, как до этого дошло, кто куда напал — это все понятно, это все объективные вещи и так далее. Но речь идет о том, что страна потеряла", — резюмировал он.

После окончания войны, считает депутат, страна должна начать длинную волну экономического роста и идти вперед. Но все это станет возможным только после завершения боевых действий.

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