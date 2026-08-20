"Комфортніше горіти в пеклі": народний депутат пояснив, чим Верховна Рада може "допомогти" українцям

В умовах війни економічна ситуація в Україні й надалі залишається дуже складною, а можливості Верховної Ради щодо її поліпшення обмежені.

Будь-які документи, які будуть ухвалені, не зможуть повністю вирішити проблеми країни до завершення бойових дій, заявив у розмові на каналі "Суперпозиція" народний депутат України (ОПЗЖ), член комітету з питань економічного розвитку Олександр Колтунович:

"Економічна політика Національного банку, макроекономічна політика, високі облікові ставки фактично зводять нанівець систему кредитування, бізнес тощо. ">5-7-9, а прифронтові території не можуть отримати ці кошти. Ось до представників нашої політичної сили зверталися з Херсонської області. Програма для них не працює, тому що це ризикована територія, а також через багато інших моментів. Бо, як би ми не крутили, ми розуміємо, що нас обмежує війна".

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У такій ситуації, зазначає народний депутат, парламенту залишається лише одне:

"Як би ми не старалися, не намагалися допомогти… Все, що ми можемо зробити як Верховна Рада, — це допомогти українцям, я заздалегідь перепрошую за жорстку метафору, але комфортніше горіти в пеклі, так, і країні в цілому, бо війна — це дуже складна і страшна річ. І головне — це вирішити цю проблему, а все інше, ну, повірте, говорити про те, що давайте підвищимо якісь там ставки чи зарплати, чи ще щось… Та ви зупиніть взагалі всю цю історію, давайте ми зупинимо це все разом".

Колтунович наголошує, що Україна зіткнулася не лише з серйозною економічною кризою, а й з демографічною, і втратила надто багато.

"На мій погляд, я, можливо, теж кажу неправильні речі, але скажу так: те, що Україна отримала саме в цьому десятилітті, — це її історична поразка. Якщо взяти 35 років незалежності — це історична поразка для нас у тому сенсі, скільки людей ми втратили. Населення, енергетика, наші об’єкти, промисловий сектор тощо. Усе інше — хто винен, як до цього дійшло, хто на кого напав — це все зрозуміло, це все об’єктивні речі тощо. Але мова йде про те, що країна втратила", — підсумував він.

На думку депутата, після закінчення війни країна має розпочати тривалий період економічного зростання та рухатися вперед. Але все це стане можливим лише після завершення бойових дій.

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