Заседания Верховной Рады могут перенести в музей: куда именно и что известно

Роман Бабий, народный депутат от партии "Слуги народа", заявил, что работу Верховной Рады Украины могут перенести в здание Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

По словам народного депутата, это связано с соображениями безопасности, и такое предложение якобы сейчас рассматривается. Роман Бабий говорил об этом в программе "Суперпозиция".

Депутатов Верховной Рады хотят переселить из здания Верховной Рады

"Скорее всего, это связано с безопасностью. Я слышал такое заявление, если не ошибаюсь, в музее Второй мировой войны... Там рассматривали помещение", — заявил Бабий.

Он опроверг слухи о том, что заседания Верховной Рады хотят перенести из предназначенного для этого здания в другое место на время зимы.

"Это заявление прозвучало не в контексте зимы, а в связи с тем, как работал парламент на этой неделе. Ведь во вторник мы приняли всего один законопроект из-за постоянных тревог", — заявил Бабий.

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Он признал, что 20 августа народные депутаты также "нормально не работали": "Ни одного голосования не было".

"Из-за тревог, но там была ещё своя внутрипартийная история "Слуг народа", когда перед этим, за 5 минут до окончания тревоги, сказали: "Окей, наверное, людей не соберём, сегодня ничего не будет", — рассказал Бабий.

Напомним, на днях народный депутат Никита Потураев заявил, что в Раде обсуждается вопрос о переносе работы в более безопасное место.

Впрочем, по мнению парламентария Сергея Козыря, не так просто организовать работу нескольких сотен человек в другом месте. Сейчас, во время воздушной тревоги, депутаты спускаются в укрытие и ждут отбоя.