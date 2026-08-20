Засідання Верховної Ради можуть перенести в музей: куди саме і що відомо

Роман Бабій, народний депутат від "Слуг народу", заявив, що роботу ВРУ можуть перенести до приміщення Національного музею історії України в Другій світовій війні.

За словами нардепа, це пов'язано з умовами безпеки і таку пропозицію нібито зараз розглядають. Роман Бабій говорив про це на шоу "Суперпозиція".

Нардепів хочуть переселити з Верховної Ради

"Скоріше це пов'язано з безпекою. Я чув таку заяву, якщо не помиляюсь, в музей Другої світової війни...Там розглядали приміщення", — заявив Бабій.

Він спростував чутки про те, що засідання Верховної Ради хочуть перенести із призначеною для цього будівлі деінде через зиму.

"Заява прозвучала в контексті не зими, а того, як працював парламент цього тижня. Тому що у вівторок ми проголосували аж один законопроєкт через постійні тривоги", — заявив Бабій.

Він зізнався, що 20 серпня народні депутати також "нормально не працювали": "Жодного голосування не було".

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"Через тривоги, але там була ще своя внутрішньопартійна історія "Слуг Народу", коли перед тим, за 5 хвилин до того, як закінчилась тривога, сказали, що: "окей, напевно людей не зберемо, нічого сьогодні не буде", — розповів Бабій.

Нагадаємо, днями народний депутат Микита Потураєв заявив, що у Раді обговорюють перенесення роботи в безпечніше місце.

Втім, на думку парламентарія Сергія Козиря, не так просто організувати роботу кількох сотень людей в іншому місці. Зараз під час повітряної тривоги депутати спускаються до укриття й чекають на відбій.