Перенесення роботи Верховної Ради: нардеп пояснив, чому парламент не зможе працювати в метро

Масштабні обстріли Києва, які останнім часом помітно почастішали, впливають, серед іншого, і на роботу парламенту.

Днями народний депутат Микита Потураєв заявив, що у Раді обговорюють перенесення роботи в безпечніше місце. Про те ж говорив інший народний депутат, Олександр Колтунович. На думку парламентарія Сергія Козиря, не так просто організувати роботу кількох сотень людей в іншому місці. Про це він розповів в ефірі каналу "Суперпозиція".

"Ми всі, як і всі люди, працюємо в тому місці, яке облаштовано для ухвалення тих чи інших рішень. Щоб облаштувати інше місце або провести це в іншому форматі…, для цього потрібно готуватися", — сказав він.

Зараз під час повітряної тривоги депутати спускаються до укриття й чекають на відбій. Однак тривалі або часті повітряні тривоги призводять до того, що депутати можуть попрацювати не більше години, а за цей час неможливо повноцінно розглянути й ухвалити якісь законопроекти та виконувати інші функції.

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"Тому, мабуть, треба готуватися до того, що якщо ворог знищить, умовно знищить або пошкодить будівлю парламенту, що не дозволить там проводити голосування… через систему "Рада", то тоді треба розглянути, де це можна зробити альтернативно, бо ми не можемо цього проаналізувати. Ось у цьому форматі, так, я підтримую. Десь Рада повинна буде переїжджати", — зазначив Козир.

На запитання ведучого про те, які потенційні місця розглядаються для переїзду, згадавши про прес-конференцію президента в метро, народний депутат сказав, що засідання можна проводити й у метро, але є низка вимог до роботи парламенту.

"Тут також є регламент, а це — закон, і там мають бути забезпечені всі заходи: щодо стенограми, можливості виступити, доступу. Тобто ті речі, які технічно потрібно підготувати… Це (Верховна Рада — прим. ред.) режимний об’єкт, і він має відповідати тим нормам, які існують, адже там і телефонний зв’язок, і голова, і спікер спілкуються ж із іншими своїми колегами та іноземними партнерами. Він точно не може просто там користуватися мобільним або дзвонити по телефону. Для цього є спеціальний зв’язок, який запобігає витоку інформації, адже, ну, ми ж розуміємо, що російська розвідка працює", — констатує гість студії.

Нагадаємо, народний депутат України (ОПЗЖ), член комітету з економічного розвитку Олександр Колтунович зазначив, що під час війни можливості Верховної Ради обмежені, і вона може допомогти українцям хіба що "комфортніше горіти в пеклі".

Також повідомлялося, що екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про складні часи через нові удари з боку РФ.