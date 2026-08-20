Перенос работы Верховной Рады: нардеп объяснил, почему парламент не сможет работать в метро

Масштабные обстрелы Киева, которые в последнее время заметно участились, влияют, среди прочего, и на работу парламента.

На днях нардеп Никита Потураев заявил, что в Раде обсуждают перенос работы в более безопасное место. О том же говорил другой нардеп, Александр Колтунович. По мнению парламентария Сергея Козыря, не так просто организовать работу нескольких сотен человек в другой локации. Об этом он рассказал в эфире канала "Суперпозиция".

"Мы все, как и все люди, работаем в том месте, которое оборудовано для принятия тех или иных решений. Чтобы оборудовать другое место или провести в другом формате…, для этого нужно готовиться", — сказал он.

Сейчас во время тревог депутаты спускаются в укрытие и ждут отбоя. Однако длительные или частые воздушные тревоги приводят к тому, что депутаты могут поработать не больше часа, а за это время невозможно полноценно рассмотреть и принять какие-то законопроекты и осуществлять другие функции.

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"Поэтому, пожалуй, нужно готовиться к тому, что если враг уничтожит, условно уничтожит или повредит здание парламента, что не позволит там проводить голосование… через систему Рада, то тогда нужно рассматривать, где это может быть альтернативно, потому что мы не можем этого проанализировать. Вот в этом формате, да, я поддерживаю. Где-то Рада должна будет переезжать". будет должен уезжать. Ну, я не вижу этого. Ну, давайте мы все куда, куда переезжать, — отметил Козырь.

На вопрос ведущего, какие потенциальные места обсуждаются для переезда, вспомнив о пресс-конференции президента в метро, нардеп сказал, что заседания можно и в метро проводить, но есть ряд требований к работе парламента.

"Тут же есть еще регламент, а это — закон, и там должны быть обеспечены все меры: по стенограмме, по возможности выступить, по доступу. То есть те вещи, которые технически нужно подготовить… Это (Верховная Рада — прим. ред) режимный объект, и он должен соответствовать тем нормам, которые есть, потому что там и телефонная связь, и глава, и спикер общаются же с другими своими коллегами и зарубежными партнерами. Он точно не может просто там по мобильному или звонить по телефону. Для этого есть специальная связь, которая препятствует утечке информации, потому что же, ну, мы же понимаем, что разведка России работает", — констатирует гость студии.

Напомним, народный депутат Украины (ОПЗЖ), член комитета по экономическому развитию Александр Колтунович рассказал, что во время войны возможности Верховной Рады ограничены, и она только может помочь украинцам разве что "комфортнее гореть в аду".

Также сообщалось, что экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о трудных временах из-за новых ударов РФ.